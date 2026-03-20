Laponyi Zsolt szerint a rendőrök 90 százaléka nem a Fideszre fog szavazni

belföld

Interjút adott a Telexnek Laponyi Zsolt egykori rendőr őrmester, akit korábban fegyelmivel büntettek a Rétvári Bence belügyi államtitkár posztja után kirobbant ügyben, és akiről a hét elején derült ki, hogy azonnali hatállyal felmondott.

Laponyi az interjúban arról beszélt, hogy pályája a Rétvári-ügy után vett éles fordulatot: míg korábban megbecsült, felfelé ívelő karriert futó rendőr volt, a nyilvános kiállása után szerinte tudatos ellehetetlenítés kezdődött ellene. Állítása szerint felettesei „használati utasítást” vártak hozzá felülről, majd sorra érkeztek az őt korlátozó intézkedések: eltiltották a nyilvános szerepléstől, fegyelmit kapott, és fokozatosan alacsonyabb presztízsű feladatokra osztották be, például követségőrzésre, majd fogdaőri munkára.

A volt őrmester konkrét példákkal illusztrálta a szerinte megalázó bánásmódot: vitatott túlórák, indokolatlan utasítások és egy kiabálással, ajtócsapkodással járó konfliktus után döntött a felmondás mellett. Ügyvédje szerint a munkáltató megsértette a méltósághoz való jogát és nem a képzettségének megfelelő feladatokkal foglalkoztatta. Laponyi úgy látja, hogy a vele szemben tanúsított bánásmód mögött akár magasabb szintű, politikai motiváció is állhatott, bár ezt konkrétan nem tudja bizonyítani.

Az interjú egyik visszatérő állítása, hogy a rendőrségen belül a lojalitás sokszor fontosabb, mint a jogszerűség vagy az igazság. Laponyi ennek ellenére is úgy fogalmazott, számára a rendőri hivatás – melyhez a Cobra 11 sorozat csinált neki először kedvet – továbbra is „szerelmes hivatás”, de egy „hányinger hivatalban” kellett gyakorolnia. Kiállásáról azt mondta, nagyon valószínűnek tartotta, hogy baj lesz belőle:

Mikor ezt elkezdtem mérlegelni, arra jutottam, hogy van egy esküm és egy magammal szembeni elvárásom, és akkor tudok majd tükörbe nézni, ha ebbe beleállok. Ha a rendszer kiköp, akkor nem vagyok való a rendszerbe. És a rendszer végül kiköpött.

A volt rendőr a politikai kontextusról is beszélt: szerinte a hatalom és a rendőrség viszonya torzítja a közbizalmat, és hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom egy része egymás ellen fordul. A kollégái szerinte sokszor nem mernek kiállni hasonló ügyekben egzisztenciális okokból, különösen alacsony fizetés és családi kötelezettségek mellett.

A kormányzati juttatások, például a fegyverpénz hatását illetően azt mondta: nem gondolja, hogy ez politikai lojalitást vásárolna, sőt, szerinte „a rendőrök 90 százaléka nem a Fideszre fog szavazni”.

Laponyi a jövőben civilként szeretne megszólalni a rendőrök helyzetéről, és szerinte fontos lenne, hogy többen beszéljenek a rendszer problémáiról. Egyelőre nem kíván pártpolitikába belépni, de a jelenlegi rendszer leváltását szükségesnek tartja. Ügye jogilag még nem zárult le: a rendőrség közel egymillió forintot követel tőle, amit ő „becsületbeli ügyként” nem kíván kifizetni. (via Telex)

Kapcsolódó cikkek

A BRFK szerint fegyelmi vétséget követett el Laponyi Zsolt őrmester, aki kifogásolta Rétvári Bence posztját

Egyéb szankció nem érte Laponyit. Rétvári Bence levette a róla készült képet, de még bocsánatot is kell kérnie, különben beperlik.

Windisch Judit
belföld

Felmondott Laponyi Zsolt rendőr őrmester, aki korábban Rétvári államtitkár posztja miatt kapott fegyelmit

Laponyi úgy érezte, az ügy óta folyamatosan szívatják.

Fődi Kitti
belföld