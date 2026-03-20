Az iráni állami televízió pénteken arról számolt be, hogy egy reggeli légitámadásban meghalt az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naini – írja az AP.

Halála előtt nem sokkal Naini még arról adott ki nyilatkozatot, hogy Irán az amerikai–izraeli támadások ellenére is tud rakétákat gyártani.

A héten Izrael az iráni rezsim biztonsági vezetőjét, Ali Laridzsánit, valamint a tüntetéseket leverő Baszidzs milícia parancsnokát, Golamreza Szolejmanit is megölte.

Romok egy rakétatámadás után Irán fővárosában, Teheránban. Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Ahogy azt a 444-en írtuk, a háború miatt eddig csak messzebb került az irániaktól a szabadság: a diktatúra keményebb lett, az amerikaiak és az izraeliek sem hisznek abban, hogy most megdönthető. Az iráni ellenzékiek a rezsimet ugyan gyűlölik, de a hazájukat szeretik, és ha az előbbi megdöntése csak az utóbbi porig rombolásával együtt valósítható meg, lehet, hogy inkább nem kérnek belőle.