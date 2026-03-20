86 éves korában meghalt Chuck Norris amerikai színész, közölte a családja. Halálának részleteiről nem árultak el egyelőre semmit, annyit lehet tudni, hogy már csütörtökön kórházba került. Akkor azt írták az állapotáról, hogy váratlan és hirtelen dolog történhetett, szerdán ugyanis még edzett.

Norris múlt héten ünnepelte a 86 születésnapját, ennek alkalmából is edzős videót osztott meg a közösségi oldalán. A felvételek mellett az Instagramon azt írta: „Nem öregszem. Szintet lépek.”

Most a haláláról szóló közleményben azt írták, Norris a családja körében, békében távozott.

„A világ számára ő harcművész, színész és az erő szimbóluma volt. Számunkra odaadó férj, szerető apa és nagyapa, hihetetlen testvér és a családunk szíve. Hitével, céltudatosságával és a szerettei iránti rendíthetetlen elkötelezettséggel élt. Munkájával, fegyelmezettségével és kedvességével milliókat inspirált szerte a világon, és maradandó hatást gyakorolt sok ember életére.”

Chuck Norris 2018-ban Budapesten Fotó: ROBERT SZANISZLO/NurPhoto via AFP

Chuck Norris az 1980-as években lett világhírű harcművészeti és akciófilmjeivel. Olyan filmekben játszott, mint a Sárkány útja, az Egyszemélyes hadsereg vagy az Ütközetben eltűnt.

A kilencvenes években futó Walker, a texasi kopó című nagy sikerű sorozatban Cordell Walker texasi rangert alakította, a széria népszerű volt Magyarországon is. Norris az elmúlt évtizedekben szinte teljesen visszavonult a színészkedéstől, kivéve néhány kisebb szerepet olyan filmekben, mint a 2012-es „A feláldozhatók 2”.

1940-ben született Oklahomában, 1958 és 1962 között az amerikai légierőnél szolgált. Több harcművészetben is fekete övig jutott. 1989-ben csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán, 2010-ben pedig valódi texasi ranger lett.