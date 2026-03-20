Milei is jön Orbánék budapesti dzsemborijára, Babiš viszont lemondta a részvételt

Pénteken már jelenése lett volna Andrej Babišnak a CPAC Hungary 2026 eseményen, ám a cseh miniszterelnök kénytelen volt lemondani a részvételt, miután a felgyújtott pardubicei fegyvergyár ügyét terrortámadásként kezelik a cseh hatóságok. Babiš az Index szerint már a repülőn ülve tartott Budapestre, amikor végül a visszafordulás mellett döntött (a fegyvergyárban történt gyújtogatásról lásd bővebben hírünket itt).
Orbán Viktor cseh szövetségese hiányában is marad elég külföldi sztárfellépő, közülük a rendezvényt szervező Alapjogokért Központ szerint a legnagyobb név Javier Milei argentin elnök. Érkezik még továbbá a grúz miniszterelnök, Irakli Kobakhidze, aztán az AfD-vezér Alice Weidel. A holland szélsőjobb kicsit megkopott fényű csillaga, Geert Wilders mondjuk épp nem a legjobb időszakában érkezik, és igaz ez a volt lengyel miniszterelnökre, Mateusz Morawieckire is, aki nemrég vesztette el a pártján belüli frakcióharcot, így a PiS miniszterelnökjelöltje a riválisa lett. Az esemény programjáról itt írtunk bővebben.
Az Amerikából eredő CPAC magyar verzióját idén ötödszörre rendezik meg, a helyszín az MTK sportcsarnok lesz. (via Infostart.hu)
Wilders elveszítette frakciója egynegyedét, pártja már csak a negyedik legnagyobb a holland parlamentben, ráadásul a szavazói is dezertálnak.
Az akciót egy anticionista csoport vállalta magára, de több jel is utal rá, hogy a gyújtogatók valódi motivációja más volt. A kormány terrortámadásként kezeli az ügyet.
