Milei is jön Orbánék budapesti dzsemborijára, Babiš viszont lemondta a részvételt

Pénteken már jelenése lett volna Andrej Babišnak a CPAC Hungary 2026 eseményen, ám a cseh miniszterelnök kénytelen volt lemondani a részvételt, miután a felgyújtott pardubicei fegyvergyár ügyét terrortámadásként kezelik a cseh hatóságok. Babiš az Index szerint már a repülőn ülve tartott Budapestre, amikor végül a visszafordulás mellett döntött (a fegyvergyárban történt gyújtogatásról lásd bővebben hírünket itt).

Orbán Viktor cseh szövetségese hiányában is marad elég külföldi sztárfellépő, közülük a rendezvényt szervező Alapjogokért Központ szerint a legnagyobb név Javier Milei argentin elnök. Érkezik még továbbá a grúz miniszterelnök, Irakli Kobakhidze, aztán az AfD-vezér Alice Weidel. A holland szélsőjobb kicsit megkopott fényű csillaga, Geert Wilders mondjuk épp nem a legjobb időszakában érkezik, és igaz ez a volt lengyel miniszterelnökre, Mateusz Morawieckire is, aki nemrég vesztette el a pártján belüli frakcióharcot, így a PiS miniszterelnökjelöltje a riválisa lett. Az esemény programjáról itt írtunk bővebben.

Az Amerikából eredő CPAC magyar verzióját idén ötödszörre rendezik meg, a helyszín az MTK sportcsarnok lesz. (via Infostart.hu)

Saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wildersszel így már nehéz lesz megrohamozni Brüsszelt

Wilders elveszítette frakciója egynegyedét, pártja már csak a negyedik legnagyobb a holland parlamentben, ráadásul a szavazói is dezertálnak. Miért hagyták faképnél Wilderst a bizalmasai, és milyen hatása lehet a lépésnek a kormányalakításra?

Gyújtogatás történt egy cseh fegyvergyárban, amely Ukrajnának gyárt drónokat

Az akciót egy anticionista csoport vállalta magára, de több jel is utal rá, hogy a gyújtogatók valódi motivációja más volt. A kormány terrortámadásként kezeli az ügyet.

Orbán vendégül látja az európai szélsőjobboldal színe-javát

A francia Marine Le Pen a spanyol Santiago Abascal Vox-elnök és Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke a Fidesz rendezvényére, a lengyel Mateusz Morawiecki és a cseh Andrej Babiš az Alapjogokért Központ szervezésében érkezik.

Jobbra menekülnének Orbán megosztott lengyel szövetségesei

A PiS régóta nem állt ilyen rosszul a közvélemény-kutatásokban: Jarosław Kaczyńskinak egy belső konfliktust is menedzselnie kell, a párt szavazói pedig a másik két szélsőjobboldali párthoz vándorolnak. Az új miniszterelnök-jelölt feladata, hogy visszaédesgesse őket.

