Orbán Balázs nem érzi úgy, hogy háttérbe szorult volna, majd az április 12-i eredmény minősíti a munkáját

„Ez egy nagy csapat, amely együtt dolgozik. Mindenkinek megvan a feladata, amit elvégez” – mondta Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke az Isaszegi Művelődési Házban a Telexnek, miután a 444 megírta, hogy a kampányfőnök háttérbe szorulásával párhuzamosan megnőtt a miniszterelnök közösségi médiás felületeit felügyelő Kaminski Fanny befolyása.

Orbán Balázs azt mondta, nem érzi úgy, hogy háttérbe szorult volna, továbbra is ő Fidesz kampányfőnöke, és majd az április 12-i eredmény minősíti a munkáját. A Telex szerint annyit ugyanakkor elismert, hogy a közösségi média szerepének növekedésével egyre fontosabb a közösségi médiás felületeken dolgozók feladata.

Szerinte sikeres volt a Békemenet, és Orbán Viktor is „sikeres országjárásra indult”, at mondta, „egyre több fideszes szavazó jön elő”, és úgy látja, hogy a korábban csendesebb, vagy adott esetben kritikus szavazók is azt mondják már, hogy a Fidesz mellett állnak.

Állítása szerint a Fidesz belső mérései is azt mutatják, hogy nyerni fognak, de konkrét számokat nem mondott, csak hogy va Békemeneten is sokkal nagyobb tömeg volt, mint az ellenfél gyűlésén”.

Sőt, Orbán Balázs úgy gondolja, „nem fedi a valóságot az az ellenzéki toposz, hogy Orbán Viktort nem lehet elérni. Orbán Viktor minden nap emberek között van”. Azt állította, hogy a miniszterelnök 35 éve tart nyilvános fórumokat.

Orbán szerint „Magyar Péterre kezdenek ráunni az emberek. Teljesen érdektelen, hogy mit mond, és mit csinál. Orbán Viktorra kíváncsiak az emberek. Kíváncsiak, hogy miért kéri a támogatásukat április 12-én. Ez egy jó dinamika”.

A kérdésre, hogy milyen szempontok alapján választották ki a miniszterelnök országjárásának helyszíneit, Orbán Balázs azt mondta, azokba a választókerületekbe megy Orbán Viktor, ahova hívták, és a cél az, hogy az ország minden pontján felbukkanjon a miniszterelnök, mert hisznek abban, hogy az ő jelenléte növeli a Fidesz támogatottságát.

A 444 írta meg, hogy a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászló provokációként való kifeszítését a tiszás Nemzeti Meneten, a Telex pedig rákérdezett, hogy milyen kapcsolat van a Fidesz kampánystábja és a digitális polgári köröket szervező Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség (DDÜ) között.

Orbán Balázs szerint a DDÜ egy civil szervezet, ami független a Fidesztől. „Olyan kapcsolat van, mint más pártokkal együttműködő civil szervezetek meg a pártok között”. Annyit tett hozzá, hogy ha egy rendezvényükre meghívják a miniszterelnököt vagy más fideszes politikust, akkor „a programokat egyeztetni kell”.