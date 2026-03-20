Orbán marhaságnak nevezte Gulyás Gergely kijelentését, miszerint megfontolnánk, hogy segítsünk Trumpnak a Hormuzi-szoros felszabadításában

„Ez marhaság” – válaszolta Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az RTL-nek arra, hogy létezhet-e olyan forgatókönyv, hogy Donald Trump kérésére magyar katonákat küldünk a Hormuzi-szoros felszabadítására. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón a 444 kérdésére fogalmazott úgy, hogy ha Trump segítséget kérne a Hormuzi-szoros felszabadításában, „megfontolnánk”.

„Amit Gulyás Gergely mondott, az marhaság?” – kérdeztek vissza.

„Igen. Ha lesz tengerünk és hajónk, majd megfontoljuk” – mondta Orbán.

A miniszterelnök ugyancsak marhaságnak nevezte, hogy nyugtalanul járkált volna, amikor meghallgatták Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt videókapcsolaton keresztül. Az AFP képe szerint Orbán ugyan a teremben maradt, de távolabbról figyelte a kerekasztalt.

Az uniós csúcsot harcosnak, göröngyösnek nevezte, „kicsit rázott a kocsi”. Magyarország – Szlovákiával együtt – blokkolta az Ukrajnának már korábban megszavazott 90 milliárd eurós kölcsön végrehajtását, részben a Barátság kőolajvezeték körüli vita miatt. Orbán szerint erre joguk van, mivel a döntési folyamat még nem zárult le, bár más uniós vezetők ezt vitatják, az állam- és kormányfők testületének elnöke, António Costa szerint ez uniós jogi alapelvet sért.

A magyar miniszterelnök az ülésen és utána is azzal érvelt, hogy Európa továbbra is rászorul az orosz olajra, és bírálta az EU energiapolitikáját. Úgy véli, Brüsszelben politikai motivációk is szerepet játszanak, és szerinte az uniós intézmények a magyar kormány leváltását akarják. Az EU külpolitikáját hibásnak tartja, amely szerinte súlyos elszigeteltséghez vezetett, miközben a globális energiahelyzet gyors romlására figyelmeztetett. Azt is mondta, a csúcsot elhúzó migrációügyben „para van”, a menekültek közül szerinte három-négy ország „a legálisakat se” engedné be, ami „a magyar modell”, lehetséges forgatókönyvként számolnak egy hullámmal. (via Telex)