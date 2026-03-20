Szalai Ádámot a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnökévé válaszották

A válogatott korábbi csapatkapitányát, Szalai Ádámot választották meg a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) harmadik, utánpótlásért felelős alelnökének – írja az MTI.

A Telkiben tartott közgyűlésen a megjelent 64 küldött egyhangúlag szavazták meg a 38 éves Szalai új megbízatását. A 86-szoros válogatott Szalai célja, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget az NB I-ben, külföldi bajnokságban és a válogatottban. Megválasztása után Csányi Sándor elnök megköszönte a korábbi válogatott labdarúgó eddigi kiemelkedő munkáját.

„Szalai Ádám munkája eddig is érezhető fejlődést hozott, és elsősorban azt várom tőle, hogy az utánpótlás-nevelés területén az eddigieknél is erősebbé váljon a szövetség és az államtitkárság közti együttműködés"

Willi Orbán, Szoboszlai Dominik, Szalai Ádám és Schäfer András még 2024-ben. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

– mondta az MLSZ beszámolója szerint. Szalai a sportállamtitkársághoz tartozó Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) – ez felügyeli a 9 államilag finanszírozott fociakadémiát – igazgatóhelyettese, valamint Marco Rossi szövetségi kapitány egyik segítője is. Szintén egyhangúlag választották meg az elnökség tiszteletbeli tagjának Nyilasi Tibort és Berzi Sándort.

Csányi elárulta, leadták a jelentkezést a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga döntőjének rendezésére, amivel a Puskás Arénának - a 2020-as európai Szuperkupa-döntő, a 2023-as Európa-liga-finálé és az idei Bajnokok Ligája-döntő után - teljessé válna a palettája a nemzetközi színtéren.

A közgyűlésen kiderült, hogy az MLSZ gazdálkodása 2025-ben is stabil maradt, több mint 2,1 milliárd forint volt a mérleg szerinti eredménye. A profi klubok pénzügyi helyzete alapvetően szintén stabil, ugyanakkor bevételeik – különösen a jegyeladásokból és játékoseladásokból származók – általában elmaradnak az ideális szinttől. Csányi szerint a szövetség és a klubok együttműködését tovább kell erősíteni, ebben az MLSZ a jövőben is partnere lesz a professzionális egyesületeknek.

A válogatott kapcsán kiemelte, hogy hosszabb távon javult a csapat nemzetközi pozíciója, még ha a jelenlegi helyezés visszaesést is mutat a közelmúlthoz képest.

A következő évek fő céljai a 2028-as Európa-bajnokságra, valamint a 2030-as világbajnokságra való kijutás, valamint a Nemzetek Ligájában az A ligába kerülés.

Csányi sikernek nevezte a szurkolókkal való viszony rendezését, amihez mindkét fél részéről önkritikára volt szükség. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rasszizmus és diszkrimináció továbbra sem elfogadható, és ezek ellen szigorúan fellépnek. Beszéde végén megköszönte az állami támogatást, ami jelentősen hozzájárult a stadionok és infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint az utánpótlás erősítéséhez.