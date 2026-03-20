Trump régi barátja kérésére az ICE deportálta a gyereke anyját

Egy, Donald Trump környezetéhez tartozó üzletember személyes ügyében merült fel a hatalmi befolyás kérdése az amerikai bevándorlási hatóságnál – írta a The New York Times.

Paolo Zampolli Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Paolo Zampolli olasz-amerikai üzletember és modellügynök még az 1990-es évek végén mutatta be Donald Trumpnak későbbi feleségét, Melania Knausst. Zampolli és Trump a kilencvenes években együtt járták a New York-i éjszakát, többek között Jeffrey Epstein társaságában – Zampolli neve is felbukkan néhányszor az Epstein-aktákban. Barátságuk azóta is tart, olyannyira, hogy Trump tavaly ki is nevezte Zampollit különleges megbízottnak a globális partnerségekért. Zampolli nemrég baráti szívességet is kapott az ICE-tól: a bevándorlásügyi hatóság a kérésére vette őrizetbe, majd ki is utasította az országból volt élettársát.

A lap szerint Zampolli tavaly nyáron megkereste az amerikai bevándorlási hatóság egyik vezetőjét, miután hírét vette, hogy brazil exbarátnőjét, Amanda Ungarót Miamiban letartóztatták csalás gyanújával, miközben a pár között régóta tartó gyermekelhelyezési vita zajlott. Zampolli azt jelezte a hatóságnak, hogy a nő illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban, és érdeklődött, őrizetbe vehetik-e. Az ICE egyik vezetője ezután felhívta a miami irodát, hogy még az óvadék előtti szabadulás előtt vegyék át az ügyet, utalva arra is, hogy egy, a Fehér Házhoz közel álló ember sürgeti az eljárást. Ungarót végül bevándorlási őrizetbe helyezték, majd kitoloncolták Brazíliába – bár hivatalosan ez az eljárás a lejárt vízuma és a büntetőügye miatt egyébként is bekövetkezhetett volna.

Az eset ugyanakkor a lap szerint ismét felveti azt a kritikát, hogy a Trump-kormányzat idején személyes kapcsolatokon keresztül is mozgósíthatók az állami intézmények. Zampolli tagadta, hogy szívességet kért volna, állítása szerint csak tájékoztatást szeretett volna kapni az ügyről, ugyanakkor tény, hogy Ungaro kitoloncolása Zampolli felé billentheti a gyerekelhelyezési pert. A belbiztonsági minisztérium szintén visszautasította a politikai befolyás vádját. A történet végül nem rendezte a családi konfliktust: a nő Brazíliába került, fiuk ideiglenesen vele élt, majd visszaköltözött az Egyesült Államokba az apjához. A szülők közötti jogi vita azóta is folytatódik. (via New York Times)