„Tudod, mi az a pedofília?”

Egy rendkívül megdöbbentő, mégis nagyon szép filmet mutatunk be vasárnap este a Jeti Moziban, érkezik Püsök Botond Túl közel című 2022-es dokumentumfilmje.

Andrea egyedül épít két gyermeke számára egy biztonságos új életet, miután a kislánya szexuális zaklatásával vádolt expartnerét börtönbe zárják. Küzdelmeit azonban folyamatosan megnehezíti a bigott közösség, amelyben él. Mivel a férfi egy köztiszteletben álló papi család tagja, a falubeliek szentül hisznek az ártatlanságában, míg Andreát és kislányát azzal gyanúsítják, hogy hamis vádakat koholtak. Amikor a férfit jó magaviseletért a kiszabott büntetés letöltése előtt kiengedik a börtönből, Andrea eldönti, szembeszáll a közösség áldozathibáztató felfogásával és felveszi a harcot a rendkívüli akadályokkal, hogy megvédhesse gyermekeit.

Nagyon ritkán készül olyan film, amely ennyire közelről mutatja be, hogy milyen egy pedofil bűntett árnyékában élni, és azt a közösség hogyan próbálja meg elhallgattatni. Kevés aktuálisabb téma van ma Magyarországon, mint a pedofília és gyerekvédelem, ez a film pedig egy tökéletes látlelet a román (és a magyar) társadalomról.

Püsök Botond lebilincselő filmje rengeteg nemzetközi fesztiválon járt, és több díjat is nyert. A film premierje a 2022-es Szarajevó Filmfesztiválon volt, majd ugyanebben az évben a romániai Astra Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a legjobb nemzetközi dokumentumfilm díját. 2023-ban a BIDF – Budapest International Documentary Festivalon közönségdíjjal és különdíjjal jutalmazták, a franciaországi Fipadoc fesztiválon pedig a Young Europeans Awardot kapta meg. A film emellett a 17. GOPO Filmdíjon a legjobb dokumentumfilm kategóriában jelölést kapott, valamint elnyerte a 61. Magyar Filmkritikusok Díját a legjobb dokumentumfilm kategóriában.

A film magyarországi koproducerei az On the Spot alkotói, Cseke Eszter és S. Takács András.

A dokumentumfilm az RTL+ Premium tulajdona, a Jeti Moziban három hónapig lesz látható, utána ismét az RTL+ felületén lehet majd megnézni. A dokumentumfilmet vasárnap este mutatjuk be a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján.

A rendezőről

Püsök Botond Kolozsváron diplomázott filmrendezőként a Sapientia EMTE Filmművészet, Fotóművészet, Média szakán. 2016-ban az Angela című dokumentumfilmje legjobb rendezői díjat nyert az Astra Nemzetközi Filmfesztiválon. Tanulmányait tovább folytatva, 2020-ban diplomázott a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem dokumentumfilm-rendező mesterszakán. Első egészestés dokumentumfilmjét, a Túl közelt a Szarajevói Filmfesztiválon mutatták be 2022-ben, ezt követően több nemzetközi fesztiválon díjazták és a Magyar Filmkritikusok díját is elnyerte. Fő érdeklődési területe a kreatív- és megfigyelő dokumentumfilm, az emberi jogokra fókuszáló karakterközpontú történetek, és az emberiesség határainak feltárása kihívással teli élethelyzetekben. 2024-ben Sára Sándor díjjal tűntették ki.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.