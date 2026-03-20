Ukrajna öt közel-keleti országba küldött drónvadász egységeket

Ukrajna speciális egységeket telepített öt közel-keleti országba, hogy drónok elfogásában segítsen és tanácsot adjon légvédelmi intézkedésekről. Kijev szerint több jelentős megállapodás is kilátásban van. Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy egységeket küldtek az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába, Katarba, Kuvaitba és Jordániába – olyan államokba, amelyek az iráni háborúban célponttá váltka.

Zelenszkij elmondása szerint a helyi erők elsősorban ballisztikus rakéták elleni védekezéssel foglalkoznak, míg az ukrán szakemberek az iráni Shahed–típusú drónok támadásainak elhárítására koncentrálnak. Az elnök hangsúlyozta: szerinte senkinek sincs a drónelhárításban olyan tapasztalata, mint Ukrajnának, és jelenleg 228 ukrán szakértő dolgozik a térségben. Hozzátette, hogy a Közel-Kelettel államfői, védelmi minisztériumi és technikai szinten is együttműködnek, „komoly megállapodásokat” készítve elő.

A Nemzetbiztonsági Tanács titkára, Rusztem Umerov a héten mind az öt említett országot felkereste, és pénteken arról számolt be, hogy mindegyikükkel körvonalazták a „hosszú távú biztonsági együttműködés” további lépéseit. Kijev szerint már közel egy tucat ország kérte segítségét az olcsó, úgynevezett kamikaze drónok elleni védekezésben, amelyeket Irán a Perzsa-öböl menti szomszédai ellen vet be. Oroszország hasonló rendszereket használ Ukrajna ellen 2022 óta.

Ukrán drónelhárító képességek demonstrálása a müncheni biztonsági konferencián februárban. Fotó: Kolozsi Ádám

Noha az öböl menti államok fejlett, amerikai gyártmányú légvédelmi rendszerekkel rendelkeznek, a rakétáik drágák és kevés is van belőlük, miközben az iráni Shahed drónok jóval olcsóbbak. Moszkva eddig csaknem 60 ezer Shahedet és hasonló drónt indított Ukrajna ellen: kezdetben ezeket Irántól vették, később maguk is gyártani kezdték.

Zelenszkij egyértelművé tette: Kijev pénzt és technológiát vár cserébe a Közel-Keleten nyújtott segítségért. Elmondása szerint az Egyesült Államok is azon országok között van, amelyek ukrán drónelhárítási szakértelemre tartanak igényt, és ukrán specialistákat már ki is vezényeltek egy jordániai amerikai katonai bázisra. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor tagadta, hogy Washingtonnak szüksége lenne Ukrajna segítségére a drónok lelövésében.

Zelenszkij pénteken bejelentette, hogy Kijev és Washington tárgyalásokat kezdenek az Egyesült Államokban egy átfogó drónmegállapodásról. Konkrétumokat nem említett, de Ukrajna háború utáni biztonsági garanciákat szeretne az USA-tól, valamint egy tervet az ukrán gazdaság újjáépítésre.