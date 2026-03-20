Visszalépett a DK-s jelölt Bács-Kiskun 1. számú választókerületében

„Amikor tavaly októberben elvállaltam a jelöltséget a DK színeiben, nem volt könnyű döntés. De hittem abban — és most is hiszek —, hogy Magyarországnak nem egy újabb egyeduralomra van szüksége, hanem együttműködésre. Több pártra, több hangra, valódi vitákra. Számomra ez a demokrácia alapja. Most egy újabb nehéz döntést hoztam meg. A mai napon a Helyi Választási Irodában hivatalosan bejelentettem, hogy visszalépek a jelöltségtől. Azért döntöttem így, mert fontosnak tartom, hogy bizonyos választókerületekben létrejöjjön az együttműködés. Ha ez nem történik meg, akkor a Fidesz jelöltje lesz a nevető befutó. És ezt nem akarom még egyszer végignézni”

– írja Facebook-oldalán Kopping Rita, Bács-Kiskun megye 01. számú választókerületének DK-s jelöltje.

Kopping szerint választókerületében „az előzetes számítások alapján nagyon szoros eredmény várható, és ilyenkor igenis számít, hogy hányfelé szakadnak a szavazatok”. Úgy fogalmazott, hogy visszalépésével szeretné felhívni a többiek figyelmét is arra, hogy „mérlegeljenek, és ahol szükséges, vállalják fel ezt a döntést ők is”.

A DK-s szimpatizánsoktól pedig azt kérte, fogadják el döntését, és adják szavazatukat arra a jelöltre, „akinek a legnagyobb esélye van legyőzni Orbán rendszerének kiszolgálóját”. Ehhez hozzátette, hogy a pártlistán azért továbbra is támogassák a Demokratikus Koalíciót.