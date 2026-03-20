Visszalépett a Tisza javára Szabolcs-Szatmárban a Jobbik jelöltje

„Döntöttem! Visszalépek” – írta Facebook-oldalán Földi István, a Jobbik Szabolcs-Szatmár megyei jelöltje.

Posztjában úgy fogalmazott, „vannak döntések az életben, amelyek nem könnyűek. Nem azért, mert ne tudnánk, mi a helyes, hanem mert a szívünk egy darabját is ott kell hagynunk velük együtt”. Azt írta, döntése „túlmutat személyes ambíciókon, túlmutat egyéni utakon”, és „a párt jelenlegi helyzetében felelősséggel tartozom nemcsak magamért, hanem mindazokért, akik hittek bennem, és mindazért az ügyért, amiért elindultam”.

„Ezért úgy döntöttem visszalépek az egyéni képviselőjelöltségtől a legerősebb ellenzéki párt és annak a jelöltjének a javára. Nem meghátrálok! Hanem félreállok azért, hogy nagyobb esélye legyen annak, amiért mindannyian küzdünk hosszú évek óta. Mert van egy határ, amit már régen átléptek. Tizenhat éve tiporják sárba Szatmár-vidéket és az egész országot. Tizenhat éve nézzük, hogyan válik a reményből kiábrándultság, a munkából kilátástalanság, a közösségekből pedig széthúzás. Ennek véget kell vetni, most!”

Szerinte „a cél közös. És most minden eddiginél fontosabb, hogy ezt szem előtt tartsuk”.