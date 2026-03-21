999 évre bérelte ki stadionját a Millwall FC

A londoni Millwall FC 999 évre szóló bérleti szerződést kötött a The Den Stadion használatára. Az angol másodosztályban szereplő csapat vezetése az illetékes londoni kerületi tanáccsal írta alá a csaknem ezer évig érvényes megállapodást – írja közleményében a klub.

Fotó: Millwall FC/Facebook

Az 1885-ben alapított Millwall FC eddig is az 1993-ban épült The Denben játszott, de csak most született meg az „örökös” együttműködést rögzítő hivatalos egyezség, amely kiterjed a stadion és a környező földterület használatára egyaránt. (MTI)