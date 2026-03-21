Donald Trump fontolgatja az Irán elleni háború leállítását

Donald Trump elnök pénteken bejelentette, hogy fontolgatja az Irán elleni katonai műveletek „leállítását”. Az amerikai elnök a Truth Social oldalán írta, hogy az Egyesült Államok „nagyon közel került céljai eléréséhez”, így fontolgatja a közel-keleti katonai beavatkozás leállítását. A háború február 28-i kirobbanása óta ez volt az eddigi legerősebb jelzés, hogy hamarosan készen állhat a befejezésre.

A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt, Trump üzenete után röviddel az X-en azt nyilatkozta: „Az elnök és a Pentagon előrejelzése szerint körülbelül 4-6 hétbe telik a küldetésnek a teljesítése.”

Eközben Trump 30 napra felfüggesztette az iráni, tengeren rekedt olajra vonatkozó szankciókat. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel 140 millió hordó olaj kerülhet a piacokra, ami segíthet letörni az olajárakat. Mindez a Fehér Ház aggodalmáról is árulkodik, hogy az elszálló olajárak – amelyek 2022 óta nem látott szintre emelkedtek – hatással lesznek az amerikai vállalkozásokra és fogyasztókra a novemberi félidős választások előtt. (The Guardian)

Kapcsolódó cikkek

Scott Bessent szerint az USA enyhíthet a már tengeren lévő iráni olajra vonatkozó szankciókon

Szerinte ezzel 140 millió hordó olaj kerülhetne a piacokra, ami segítene alacsonyan tartani az árakat a következő 10-14 napban.

