Fluor Tomi: A Fidesznél csak ezt a kutyapártos fost gondolom károsabbnak

„A Fidesznél csak ezt a kutyapártos fost gondolom károsabbnak” – ezt a rövid, de velős posztot tette közzé a Threads-oldalára Fluor Tomi, a Wellhello alapító-énekese. A bejegyzés akkora érdeklődést váltott ki Fluor követőtáborában, hogy az énekes még egy posztot szentelt a témának:

most nézem, hogy vannak ilyen meghatódások az előző postom alatt, kb hármat el is olvastam. aki hisz a kis pártokban meg abban, hogy ez egy olyan típusú választás, ahol belefér a füves nevetgélés, az vagy full informálatlan, vagy érdekelt abban, hogy nyerjen az oroszpárti kormány. vagy eu, vagy moszkva, ez a kérdés. baj van. nem most kell buszmegállót rondára színezni meg nem viccesen vicceskedni.

Fluor a bejegyzésével kapcsolatban a Telexnek is nyilatkozott: „Kicsit azt érzem, hogy nem mindenkinek világos a mostani választás súlya. Ennek a választásokig azért még párszor hangot fogok adni.”