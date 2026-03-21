Gulyás marhasága és Matolcsy vécéje megborította a kampányt

video
  • Ki gondolta, hogy a hamis zászlós műveletet majd szó szerint kell érteni?
  • Hogy pont az luxus vécék ütnek vissza a Fideszre?
  • Hogy Gulyás Gergely egy egyszerű kérdésre adott válasszal borítja meg a Fidesz háborús kampányt?
  • Esetleg hogy Orbánnak olyasmit kell csinálnia, amit az utóbbi 16 évben soha?
  • Elképesztő tempóra kapcsolt a kampányfinis, ugorjatok fejest velünk együtt az őrületbe, itt a Közért legújabb adása!
választás 2026 video hamis zászlós művelet gulyás gergely fidesz kormány 444 video kampányfinis közért magyar péter Tisza Párt luxus vécék orbán választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Matolcsy harmincmilliós budijától a járulékos költségek 8 milliárd forintjáig – kipereltük az MNB-székház százmilliárdos felújításának dokumentációját

Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.

Haász János
gazdaság
Legfrissebb videóink

Szijjártó Péter a 444-nek: Ukrán beavatkozás van, nem orosz

Megkérdeztük a külügyminisztert, mekkorát hibázott Gulyás Gergely a kormányinfón. Szijjártó nem tud arról, hogy az általa is megosztott kép az ukrán zászlós akcióról provokáció eredménye lenne, azt viszont állítja: ha az oroszok beavatkoznának, arról ő tudna.

plankog, Windisch Judit, Kristóf Balázs
POLITIKA

Felnőtt egy politikai generáció, ami már az Orbán-rendszerrel szemben határozza meg magát

Áprilisban meglepően magas arányban mehetnek el szavazni azok a fiatalok, akik már az Orbán-rendszerben szocializálódtak. Szabó Andrea szociológust kérdeztük arról, hogy áll a Z generáció a közélethez, és megnéztük azt is, hogyan vesznek részt a kampányban az ifjúsági szervezetek.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video

Szembesítettük Gulyás Gergelyt azzal, hogy hazugságot terjesztett a tiszás menetre odavitt ukrán zászlóról

Ajánló: A Kormányinfón arról is érdeklődtünk, segítenénk-e Trumpnak az iráni háborújában, és mit gondolnak arról, hogy a Tisza-ellenes kampányuk alapjáról, az indexes dokumentumról kiderült, hogy kamu az egész.

Botos Tamás, Herczeg Márk
video

A Fidelitas elnöke MINDENT ELMONDOTT a hamis zászlós műveletről

A szervezet fővárosi elnöke ugyanarról a Bajcsy-Zsilinszky úti erkélyről nézte a Tisza Párt március 15-i felvonulását, mint azok a fiatalok, akik aztán kifeszítettek egy ukrán zászlót a Nemzeti Meneten.

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video