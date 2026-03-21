Keressük azt, aki a legobskúrusabb, legedgybb politikai tartalmat fogyasztja az interneten

A demokrácia szempontjából üdvözlendő, hogy rég nem látott módon felpörgött a közélet, rengetegen járnak tüntetni, plakátolnak és szórólapoznak, vitatkoznak, anyáznak kommentben stb. A megélénkült közéleti érdeklődés részben annak is köszönhető, hogy a feleségének a Rogán Antalra nézve súlyos mondataival az ügyészséghez forduló ellenzéki vezető 16 éve nem látott tábort gyűjtött maga mögé Ki néz olyankor szappanoperákat vagy politikai thrillereket, amikor ilyen erős a valóság?

Ám sokan vannak… ne is szépítsük: sokan vagyunk, akik átestek a ló túloldalára, és a nagy lelkesedésben két pofára zabáljuk a politikai műsorokat, köztük rosszabbnál rosszabbakat. Jómagam akár takarózhatnék azzal, hogy a munkám miatt kell ezeket figyelnem, de mindannyian tudjuk, hogy akkor sem dőlne össze a világ, ha nem nézném rendszeresen Lentulai Krisztián Facebook-oldalát vagy az Ez itt a kérdést. De sokan vagyunk, akiknek nem kell magyarázni, milyen érzés, amikor valami trash tartalom beszippantja az embert, aztán hónapokig nem ereszti, mert „olyan rossz, hogy már jó”.

Keménynek hangozhat, hogy majdnem mindig megnézem az ÖT-öt, de a 444-ben sem vagyok egyedül azzal, hogy tesztelgetem a szervezetem tűrőképességének a határait. Van kollégám, aki hatalmas Fekete-Győr András- és Molnár Áron-fogyasztó. Másvalaki a Kossuth Rádió Facebook-oldalára függött rá. Egy munkatársunk A Perjés meg a Parára esküszik. Egyik szerkesztőnk a reggel 7 órás M1 Híradóval indítja a napot, és olyan újságírónk is van, aki még mindig meg bírja nézni a Sajtóklubot.

Szijjártó Péter külügyminiszter pedig tömény orosz propagandát hallgat futás közben. Én még olyasvalakit is ismerek, aki rendszeresen felkereste az évek óta visszavonult Szentesi Zöldi László Facebook-oldalát – mármint amikor még aktív volt –, ahol a szerző állandóan törölte a tartalmait, mondván, nem ott él (de azért posztolt serényen).

Most arra vagyunk kíváncsiak, van-e olyan olvasó, aki annyira obskúrus, edgy műsorra függött rá, amit mi – akik a megboldogult Stratégiai Részleg és Petrus podcast adásaiból is országos hírt generáltunk – még elképzelni sem tudtunk.