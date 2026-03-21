Keressük azt, aki a legobskúrusabb, legedgybb politikai tartalmat fogyasztja az interneten

POLITIKA

A demokrácia szempontjából üdvözlendő, hogy rég nem látott módon felpörgött a közélet, rengetegen járnak tüntetni, plakátolnak és szórólapoznak, vitatkoznak, anyáznak kommentben stb. A megélénkült közéleti érdeklődés részben annak is köszönhető, hogy a feleségének a Rogán Antalra nézve súlyos mondataival az ügyészséghez forduló ellenzéki vezető 16 éve nem látott tábort gyűjtött maga mögé Ki néz olyankor szappanoperákat vagy politikai thrillereket, amikor ilyen erős a valóság?

Ám sokan vannak… ne is szépítsük: sokan vagyunk, akik átestek a ló túloldalára, és a nagy lelkesedésben két pofára zabáljuk a politikai műsorokat, köztük rosszabbnál rosszabbakat. Jómagam akár takarózhatnék azzal, hogy a munkám miatt kell ezeket figyelnem, de mindannyian tudjuk, hogy akkor sem dőlne össze a világ, ha nem nézném rendszeresen Lentulai Krisztián Facebook-oldalát vagy az Ez itt a kérdést. De sokan vagyunk, akiknek nem kell magyarázni, milyen érzés, amikor valami trash tartalom beszippantja az embert, aztán hónapokig nem ereszti, mert „olyan rossz, hogy már jó”.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Keménynek hangozhat, hogy majdnem mindig megnézem az ÖT-öt, de a 444-ben sem vagyok egyedül azzal, hogy tesztelgetem a szervezetem tűrőképességének a határait. Van kollégám, aki hatalmas Fekete-Győr András- és Molnár Áron-fogyasztó. Másvalaki a Kossuth Rádió Facebook-oldalára függött rá. Egy munkatársunk A Perjés meg a Parára esküszik. Egyik szerkesztőnk a reggel 7 órás M1 Híradóval indítja a napot, és olyan újságírónk is van, aki még mindig meg bírja nézni a Sajtóklubot.

Szijjártó Péter külügyminiszter pedig tömény orosz propagandát hallgat futás közben. Én még olyasvalakit is ismerek, aki rendszeresen felkereste az évek óta visszavonult Szentesi Zöldi László Facebook-oldalát – mármint amikor még aktív volt –, ahol a szerző állandóan törölte a tartalmait, mondván, nem ott él (de azért posztolt serényen).

Most arra vagyunk kíváncsiak, van-e olyan olvasó, aki annyira obskúrus, edgy műsorra függött rá, amit mi – akik a megboldogult Stratégiai Részleg és Petrus podcast adásaiból is országos hírt generáltunk – még elképzelni sem tudtunk.

Ha megszólítva érzed magad, írd meg, hogy melyik tartalom rabja lettél, vagy akár meséld el a politikaiműsor-függőségeddel kapcsolatos élményeidet is a megirom@444.hu címre guilty pleasure tárggyal! Köszönjük.

