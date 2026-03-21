Levették az amerikai szankciós listáról az orosz Nemzetközi Beruházási Bank volt alelnökét, Laszlóczki Imrét

Törölték az Egyesült Államok szankciós listájáról Laszlóczki Imrét, a Nemzetközi Beruházási Bank korábbi alelnökét – írja a Telex az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyontárgyak ellenőrzéséért felelős irodájának frissített szankciós listájára hivatkozva. Az USA még Joe Biden elnöksége alatt, 2023 áprilisában tette fel Laszlóczkit a listára. Ezzel kapcsolatban az akkori budapesti nagykövet, David Pressman azt mondta,

„Ez a bank és az általa itt foglalkoztatott emberek veszélyt jelentenek a magyar nép biztonságára és szuverenitására, és a szomszédos országokéra is”.

Laszlóczki – aki egyébként évtizedekig külügyes volt – mikor a listára került azt mondta Telexnek, hogy nonszensznek tartja, hogy egy nemzetközi fejlesztési bank tisztségviselőit listázzák.

Laszlóczkival egyszerre került a szankciós listára Georgij Nugzarovics Potapov és Nyikolaj Nyikolajevics Koszov is, mindkét orosz állampolgár budapesti lakos, Koszov a Nemzetközi Beruházási Bank elnöke, Potapov pedig az alelnöke volt.