Magyar Péter már „nem akarunk háborút!” jelszóval kampányol a Fidesz ellen

POLITIKA

Magyar Péter országjárása szombaton Zircen, Veszprém megye 4-es számú választókerületében folytatódott, ahol a tiszás induló Ujvári Szilvia, a fideszes pedig Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Magyar Péter beszéde alatt legtöbbször Takácsnak üzent, emlegette a kórházak állapotát, és szóba hozta azt a kormány megrendelésére készült, eltitkolt egészségügyi reformtervet is, ami szerint vidéki kórházakat zárnának be.

Magyar felidézte, hogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert a csütörtöki kormányinfón a 444 megkérdezte, hogy ha Donald Trump amerikai elnök kéri, akkor Magyarország segítene-e az iráni háborúban. Erre Gulyás azt válaszolta, megfontolnánk, ami után még Orbán Viktor is magyarázkodott és marhaságnak nevezte saját minisztere szavait.

„Kérem szépen, szeretném, hogyha innen, erről a csodálatos településről is, Zircről, ebből az ősi megyéből, Veszprém megyéből is megüzennénk a hatalomnak, a nagyuraknak, hogy a magyar emberek nem akarnak háborút. Pártpolitikától függetlenül a magyar emberek békés emberek, nem akarnak semmilyen nemzetközi konfliktusban részt venni. Én azt kérem tőletek, hogy üzenjük meg, hogy nem akarunk háborút” - mondta.

Majd a tömeggel együtt kicsit vérszegényen kétszer elismételték, hogy „Nem akarunk háborút!”

„Remélem, Takács Péter is hallotta, remélem, Orbán Viktor is hallotta, és Gulyás Gergely is hallotta, hogy a magyar emberek nem akarnak háborút. És én felszólítom őket, hogy a következő 22 napban inkább már ne csináljanak semmit. Abból nagy baj nem lehet” - tette hozzá, amit taps követett.

Magyar szóba hozta a Magyar Nemzeti Bank közpénzszórását is, amelyről a 444 számolt be kiperelt dokumentumok alapján.

„30 millióért csináltak egy arany budit. Kiplakátolták arany budival az egész országot, és aztán kiderült, hogy ők csináltak 30 millióért a mi pénzünkben a Nemzeti Bankban” - mondta.

Magyar hosszan felsorolta a cikkünkben szereplő tételeket, hogy mikre költöttek a Magyar Nemzeti Bank felújítása során több tíz, sokszor több százmilliós tételeket. Ezek között feltűnően sok volt az "arany" tárgy, úgy mint vécé, vécékefe, vécékefetartó, szappanadagoló.

„Kérdés, hogy Takács Péter használta-e ezeket vajon és milyen érzés volt más-e, mint egy fehér” - viccelődött Magyar.

Aztán megüzente, hogy „22 nap múlva pontosan ezt az időszakot fogjuk lezárni, és ezek az orbáni maffiát elzavarni, és a magyar igazságszolgáltatás elé állítani az orbáni közpénztolvajokat”.

„Az tudom üzenni Takács Péternek és a bűntársainak, hogy bilincs, bilincs, rács, rács, lehet aranyszínű is” - mondta.

Zricről Magyar Péter Nyúl településre megy tovább kampányolni vonattal.

