Már a debreceni fideszes polgármester szerint sem stimmel minden az akkugyárakkal

A debreceni városvezetés személyes egyeztetést kezdeményezett a CATL, a Semcorp és az EcoPro BM vezetőivel a gyáraknál az elmúlt időszakban az építés, üzembe helyezés, működtetés területén tapasztalt hiányosságok miatt, amelyek során nem volt biztosított a magyar jogszabályok maradéktalan betartása – írja az önkormányzat közlésére hivatkozva a Dehir.hu.

Az egyeztetésen Papp László polgármester felhívta az érintett vállalatok vezetőinek figyelmét, hogy a hatósági előírásokat és jogszabályokat kötelező pontosan betartani. Amennyiben a folyamatos ellenőrzések során bármilyen szabálytalanságot tapasztalnak a hatóságok, azokat kivizsgálják és szankcionálni fogják.

Papp László, Debrecen polgármestere Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Debrecen önkormányzata ezért felszólítja az érintett vállalatok vezetőit, hogy a munkajogi, munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályokat maradéktalanul tartsák be, a munkavállalói jogokat tartsák tiszteletben, valamint gondoskodjanak az egészséges munkakörnyezet biztosításáról. Továbbá kezdeményezik a Kormányhivatalnál az ellenőrzések rendszeressé tételét.

„Amennyiben az érintett vállalatok nem tartják be a jogszabályi rendelkezéseket, az önkormányzat részéről semmilyen együttműködésre nem számíthatnak. Az eddigi tapasztalatok alapján az önkormányzat a már megkezdett fejlesztéseken túl további fejlesztéseket nem tart időszerűnek”, írják.

A témában Papp László egy videót is közzétett Facebook-oldalán, amiben azt mondja, „kénytelen értékelni” az elmúlt időszak történéseit az akkumulátoripari szereplőkkel. Ennek során pedig

arra jutott, hogy „nagyon sok kívánnivalót hagy maga után mindaz, amit tapasztaltunk, tapasztalunk az eddigi építkezések, beruházások, a működések előkészítése tekintetében”.

Mindez azután történt, hogy Debrecen tiszás képviselőjelöltje, Tárkányi Zsolt több fotót és történetet is megosztott a helyi akkugyárak működésével, szabálytalanságaival kapcsolatban.

Március elejént írtuk meg, hogy két munkás rosszul lett a debreceni CATL akkumulátorgyárban. „Szédültem, úgy éreztem magam, mintha be lettem volna rúgva. Zsibbadt a kezem, a szám, a nyelvem, égett a szemem […] Felmentünk, és onnantól képszakadás” – számolt be a Tisza Párt hajdú-bihari képviselői, Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő által közzétett videóban az egyik magyar munkás. A videón eltorzított hangú, kitakart arcú nő arról beszélt, hogy egy olyan munkafolyamat közben szenvedett mérgezést, amelyre nem volt képesítése, és ami nem is tartozott a munkaköréhez. Erről itt írtunk részletesen.

Tárkányi március 11-én is osztott meg fotókat, amelyeken veszélyes anyagra figyelmeztető matricákkal ellátott hordók láthatók, amelyeket egy fémkordon vesz körül. A veszélyes anyagokat a csarnokban és a szabad ég alatt is tárolhatták.