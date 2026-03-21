Több százezren tüntettek Prágában a kormány ellen

Az elmúlt évek egyik legnagyobb demonstrációját tartották szombat délután a prágai Letná-park területén, ahol több százezren tiltakoztak az Andrej Babiš vezette kormány ellen.
A tüntetők cseh, uniós, NATO- és ukrán zászlókat vittek magukkal, de szép számmal lehetett látni kormánykritikus transzparenseket és Petr Pavel államelnököt, a közszolgálati televíziót és az állami intézményeket támogató táblákat is. A Letna-park ikonikus prágai tüntetési helyszín, az 1989-es bársonyos forradalom idején is több százezer embert vonzott.
A résztvevők a demokrácia leépülése, az oligarchikus politika növekvő befolyása, és a demokratikus intézményeket gyengítő kormányzati lépések ellen szólaltak fel, de rendezvény felhívásában bírálták a közmédia finanszírozásának tervezett átalakítását, az általuk az orosz fenyegetés relativizálását, valamint a védelmi kiadások csökkentését is. Más felszólalók az orosz mintára megálmodott, tervezett ügynöktörvény ellen tiltakoztak, figyelmeztetve arra, hogy azt fokozatosan a személyes szabadságjogok korlátozására is fel lehet használni. (Erről a bővebben itt írtunk.)
Andrej Babišt egyébként tárt karokkal várta volna a Fidesz a ma rendezett CPAC-en, de a cseh miniszterelnök kénytelen volt lemondani a részvételt, miután a felgyújtott pardubicei fegyvergyár felgyújtását terrortámadásként kezelik a cseh hatóságok.
A törvényjavaslatot szélsőjobbos képviselő vállalta magára, de Babiš tanácsadójától ered. A nonprofit szervezetek ellen irányul, de olyan homályosan van megfogalmazva, hogy a katolikus egyházra vagy egy átlagos Facebook-felhasználóra is vonatkozik. Magyar mintát is emlegetnek.
Az akciót egy anticionista csoport vállalta magára, de több jel is utal rá, hogy a gyújtogatók valódi motivációja más volt. A kormány terrortámadásként kezeli az ügyet.