Több százezren tüntettek Prágában a kormány ellen

Az elmúlt évek egyik legnagyobb demonstrációját tartották szombat délután a prágai Letná-park területén, ahol több százezren tiltakoztak az Andrej Babiš vezette kormány ellen.

A tüntetők cseh, uniós, NATO- és ukrán zászlókat vittek magukkal, de szép számmal lehetett látni kormánykritikus transzparenseket és Petr Pavel államelnököt, a közszolgálati televíziót és az állami intézményeket támogató táblákat is. A Letna-park ikonikus prágai tüntetési helyszín, az 1989-es bársonyos forradalom idején is több százezer embert vonzott.

A résztvevők a demokrácia leépülése, az oligarchikus politika növekvő befolyása, és a demokratikus intézményeket gyengítő kormányzati lépések ellen szólaltak fel, de rendezvény felhívásában bírálták a közmédia finanszírozásának tervezett átalakítását, az általuk az orosz fenyegetés relativizálását, valamint a védelmi kiadások csökkentését is. Más felszólalók az orosz mintára megálmodott, tervezett ügynöktörvény ellen tiltakoztak, figyelmeztetve arra, hogy azt fokozatosan a személyes szabadságjogok korlátozására is fel lehet használni. (Erről a bővebben itt írtunk.)

Andrej Babišt egyébként tárt karokkal várta volna a Fidesz a ma rendezett CPAC-en, de a cseh miniszterelnök kénytelen volt lemondani a részvételt, miután a felgyújtott pardubicei fegyvergyár felgyújtását terrortámadásként kezelik a cseh hatóságok.