Úgy tűnik, Szijjártó Péter szerint már a Washington Post is ukrán propagandasajtó

Az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak - mondta Facebookra feltöltött videójában Szijjártó Péter külügyminiszter. Szijjártó arról is beszélt, hogy „ezek az ukrán propaganda részét képező hazugságok semmi másért nem születnek meg, csakis azért, hogy a Tisza Pártot támogassák a magyarországi választáson, és befolyásolják a választások eredményét."

„Úgy látszik, hogy a Tisza Párt és a megbízóik is megijedtek mindattól, ami az elmúlt egy-két hétben történt. Látják a tömegeket Orbán Viktor gyűlésein, látták minden idők legnagyobb Békemenetét, látják, hogy az emberek Magyarországon nem akarnak háborút.” - mondta Szijjártó, aki szerint nem elég, hogy Zelenszkij zsarolja Magyarországot, nem elég, hogy halálosan fenyegeti a miniszterelnököt, most még mindenfajta őrült összeesküvés-elméleteket gyártanak. (Az Orbán gyűlésein megjelenő tömegekről, és azok buszoztatásáról több cikkben is írtunk, például itt és itt.)

Szijjártót nagy valószínűséggel a Washington Post mai cikke késztette gondolatai megosztására, amely arról szólt, hogy az orosz hírszerzés egy Orbán elleni merényletet javasolt, ami szerintük alapvetően megváltoztatná a kampány menetét.

A cikk szerint az orosz hírszerző szolgálat, vagyis az SZVR tisztjei drasztikus fellépés szükségességét javasolták, a stratégiát „Gamechangernek” nevezték. Az SZVR számára készített belső jelentésben, amelyet egy európai hírszerző szolgálat szerzett meg és hitelesített, és amelyet a Washington Post áttekintett, az oroszok arra jutottak, hogy alapvetően megváltoztatja a választási kampány teljes paradigmáját egy merénylet Orbán Viktor ellen. Egy ilyen incidens a kampány megítélését a társadalmi-gazdasági kérdések racionális birodalmából az érzelmi síkra helyezi át, ahol a kulcstémák az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme lesznek.

A cikk egyébként Szijjártóval is foglalkozik, felidézve, az Orbán-kormány évek óta létfontosságú ablakot biztosított Moszkvának az EU-ban zajló érzékeny megbeszélésekre. Szijjártó rendszeresen telefonált az EU-ülések szüneteiben, hogy élő jelentéseket adjon orosz kollégájának, Szergej Lavrovnak a megbeszélésekről és a lehetséges megoldásokról – mondta az egyik európai biztonsági tisztviselő. Így szerinte „évek óta minden egyes EU-találkozón gyakorlatilag Moszkva ült az asztal mögött”.