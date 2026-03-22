20-30 centis késsel hadonászott egy férfi a Tisza fórumán, közölte Magyar Péter

Szentgotthárdon tart fórumot Magyar Péter. A Tisza elnökének beszéde fél órás késéssel kezdődött. Magyar azt mondta, azért késett, mert Komárom-Esztergom megyében, Kesztölcön egy férfi egy 20-30 cm késsel akart rátámadni Radnai Márk,a Tisza alelnökének fórumán a szervezőkre, miközben szidalmazta a Tiszásokat. A férfi kérdezgette az embereket, hogy tiszások-e és közben hadonászott a késsel. Mindenki jól van, mert a biztonságiak lefogták a férfit és kihívták a rendőröket, akik bilincsben vitték el a késsel hadonászó férfit. Magyar azt mondta, videó is készült az esetről.