A héten már másodjára sújtja országos áramszünet Kubát

Több mint 10 millió embernél szűnt meg az áramellátás Kubában, miután az országos villamosenergia-hálózat egy héten belül másodszor is összeomlott – írja a BBC. A szigetország hálózatüzemeltetője, az UNE közölte, hogy a teljes összeomlás után fokozatosan állítják helyre az áramszolgáltatást, előnyben részesítve a „létfontosságú” létesítményeket, beleértve a kórházakat és a vízellátó rendszereket.

Fotó: YAMIL LAGE/AFP

Kuba az elmúlt években számos jelentős vagy teljes áramszünetet élt át, de két teljes összeomlás egy héten belül kivételesnek számít. A helyzet az Egyesült Államok olajblokádja miatt alakult ki, ami brutális humanitárius válságot okozott az országban, ahol nemcsak áram, de már gyógyszer, élelem és üzemanyag sincsen. Azt, hogy a venezuelai elnök, Nicolás Maduro január 3-i elrablása, majd az azt követő olajblokád miatt Kuba hogyan jutott a korábban is nehéz helyzetből válsághelyzetbe, ebben a cikkben írtuk meg.

A helyzet rendkívüliségét jól mutatja, hogy az újabb áramkimaradások után helyiek egy csoportja fazekakat és serpenyőket ütögetve tiltakozott Havanna központjában, Kuba középső részén, Morón városában pedig tüntetők ugyanazon a napon megtámadták és fel is gyújtották a Kommunista Párt helyi székházát. Mindezt annak ellenére, hogy a nem engedélyezett tüntetések illegálisak Kubában, és akik megszegik a tilalmat, börtönbüntetést kockáztatnak.

A helyzet súlyossága miatt nemzetközi szocialista csoportok koalíciója érkezett a hétvégén Havannába, hogy támogatásukról biztosítsák a kubai kormányt, és hogy segélyszállítmányokat juttassanak el a szigetországba. A csoport az alapvető élelmiszercsomagok és gyógyszerek mellett napelemeket is vitt magával. Jövő héten egy másik segélyflotta, a „Nuestra América” konvoj is megérkezhet Mexikóból, miután a kedvezőtlen tengeri viszonyok miatt késlekedett.

Kapcsolódó cikkek

Venezueláról csak azt nem tudjuk, hogy mi történt, mi van ott most, és mi jön ezután

Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. A sokat szenvedett venezuelaiaknak az amerikai akciótól nem lett jobb, de legalább rosszabb sem. Ez Washington eddigi latin-amerikai beavatkozásaihoz képest pozitív mérleg.

Bede Márton
külföld

Egész Kubában elment az áram

Hétfő estére Havanna lakosságának 5 százalékánál, valamint több kórházban is visszaállították az áramellátást, de a helyreállított áramkörök bármikor újra meghibásodhatnak.

Mészáros Juli
külföld

Venezuela után Kuba lehet a következő dominó – ha egyáltalán van, aki meglökje

A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de olyan nehéz helyzetben még nem volt, mint amilyenbe Nicolás Maduro elrablása után került. Csak az a gond, hogy a szigetországban gyakorlatilag nem maradtak tettre kész fiatalok, aki bedönthetnék a rendszert.

Bede Márton
külföld