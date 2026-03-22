A héten már másodjára sújtja országos áramszünet Kubát

Több mint 10 millió embernél szűnt meg az áramellátás Kubában, miután az országos villamosenergia-hálózat egy héten belül másodszor is összeomlott – írja a BBC. A szigetország hálózatüzemeltetője, az UNE közölte, hogy a teljes összeomlás után fokozatosan állítják helyre az áramszolgáltatást, előnyben részesítve a „létfontosságú” létesítményeket, beleértve a kórházakat és a vízellátó rendszereket.

Kuba az elmúlt években számos jelentős vagy teljes áramszünetet élt át, de két teljes összeomlás egy héten belül kivételesnek számít. A helyzet az Egyesült Államok olajblokádja miatt alakult ki, ami brutális humanitárius válságot okozott az országban, ahol nemcsak áram, de már gyógyszer, élelem és üzemanyag sincsen. Azt, hogy a venezuelai elnök, Nicolás Maduro január 3-i elrablása, majd az azt követő olajblokád miatt Kuba hogyan jutott a korábban is nehéz helyzetből válsághelyzetbe, ebben a cikkben írtuk meg.

A helyzet rendkívüliségét jól mutatja, hogy az újabb áramkimaradások után helyiek egy csoportja fazekakat és serpenyőket ütögetve tiltakozott Havanna központjában, Kuba középső részén, Morón városában pedig tüntetők ugyanazon a napon megtámadták és fel is gyújtották a Kommunista Párt helyi székházát. Mindezt annak ellenére, hogy a nem engedélyezett tüntetések illegálisak Kubában, és akik megszegik a tilalmat, börtönbüntetést kockáztatnak.

A helyzet súlyossága miatt nemzetközi szocialista csoportok koalíciója érkezett a hétvégén Havannába, hogy támogatásukról biztosítsák a kubai kormányt, és hogy segélyszállítmányokat juttassanak el a szigetországba. A csoport az alapvető élelmiszercsomagok és gyógyszerek mellett napelemeket is vitt magával. Jövő héten egy másik segélyflotta, a „Nuestra América” konvoj is megérkezhet Mexikóból, miután a kedvezőtlen tengeri viszonyok miatt késlekedett.