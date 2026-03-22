A Kárpát-medence külpolitikai 5D-sakkmesterének mindenki felveszi a telefont, de senkit nem érdekel, amit mond

A Fidesz kampányának egyik központi eleme, hogy Orbán Viktor a nemzetközi politika régi motorosa, aki már mindent is látott, és a tapasztalataira elengedhetetlen szüksége van a Hazának ezekben a vérzivataros időkben ahhoz, hogy életben maradjunk, ugyanis csak az ő vezetésével maradhatunk ki a háborúból.

A világ vezetői állítólag mind felveszik a telefont, ha Orbán Viktor hívja őket, csak épp ezeknek a hívásoknak kevés a kézzelfogható eredménye.

Trumpot és Putyint nem tudja meggyőzni, hogy ne háborúzzanak, Zelenszkijt nem tudja meggyőzni, hogy nyissa meg a csapot, Brüsszelről pedig jobb nem is beszélni.

A kormány büszke arra, milyen pragmatikus a külpolitikája, de ennek a pragmatizmusnak nem mindig látszanak az eredményei.

A Fidesz pokoli AI videóktól kezdve TEK-es kommandósokon át oroszpárti ukrán influenszerekig egyre elkeseredettebb eszközöket használva igyekszik a választási kampányt egybites külpolitikai dimenzióban tartani (Ukrajna=rossz, Brüsszel=rossz, Orbán Viktor=jó), mondván, a Fidesz a biztos választás, az egyetlen párt, ami megvédi Magyarországot attól, hogy a háborúra szomjazó európaiak a frontra vigyék a gyerekeinket. És ennek - legalábbis fideszes keretezéseben - szinte kizárólagos záloga Orbán Viktor, akinek Washingtontól Moszkván át egészen Pekingig elsőre felveszik a telefont. Ő az a magyar, akit már többen ismernek Puskásnál, akinek a nevét Isztambultól Madridig csillogó szemmel mondják a taxisok, a világpolitikai tényező, aki egy szinte egy kontinenst tud kénye-kedve szerint csuklóztatni.

A körülbelül naponta külföldi beavatkozást kiáltó Fidesz miniszterelnökét nem csak Donald Trump és Vlagyimir Putyin támogatta már meg (ne legyen kétségünk, nem Orbán két szép szeméért, és nem is a magyarok jólétéért), a januári Fidesz kongresszuson egy videómontázsban állt ki mellette az AFD-s Alice Weideltől a háborús bűnök miatt körözött Benjamin Netanjahun át a bíróság által elítélt Marine Le Penig bezárólag egy sor (szélső)jobboldali politikus is. Fontos kiemelni, hogy ez a támogatás amerikai és orosz részről sem marad meg kizárólag a nyilatkozatok szintjén. Az USA és Oroszország egyaránt használ erősebb eszközöket is a magyar választás befolyásolására, bár a lépések között azért meglehetősen nagy különbség van. Úgy tűnik azonban, hogy hiába a tapasztalt külpolitikai motoros, a „biztos választás” építése, ha maga Orbán Viktor vallja azt be, hogy lényegében semmit nem tud elintézni: nem tudja meggyőzni Trumpot, hogy ne támadja meg Iránt, nem tudja meggyőzni Putyint, hogy ne háborúzzon Ukrajna ellen, Zelenszkijjel és „Brüsszellel” pedig valójában már semmiben nem tud, és nem is akar megállapodni, őket nem is hívja, csak a megállapodás esélyét a minimumon tartó nyílt levéllel operál.