A szlovén kormány korlátozza, mennyit lehet tankolni a benzinkutakon

A szlovén kormány bejelentette, hogy vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt.

Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.

A kormányfő közölte, hogy a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában, hogy segítsék a benzinkutak ellátását. A miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, de egyes kereskedőknél gondok merültek fel az üzemanyag eljuttatásában a benzinkutakhoz.

A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel és az üzemanyag-kereskedőkkel, köztük a Petrol és a Mol vállalattal. Golob bírálta a Petrol működését, és azt mondta: a vállalat jelentése „katasztrofális helyzetet” mutat az ellátás megszervezésében, és ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.

Egy autós benzint tankol egy személyautóba Csepelen. Fotó: Faludi Imre/MTI/MTVA

A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, de a piacvezető Petrol nem korlátozta a járművek tankolását. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte: az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, nem pedig ellátási zavar.

A kormány vasárnap újabb jelentést vár az üzemanyag-kereskedőktől a benzinkutak helyzetéről, és ennek alapján dönthet további intézkedésekről.

Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók által generált kereslet visszafogása. A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés nyomán Szlovéniában – ahol éppen választásokat tartanak – egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát.

A szlovén kormány vasárnap további intézkedéseket jelentett be az üzemanyag-ellátásban jelentkező zavarok miatt, és újabb jelentést vár a kereskedőktől a benzinkutak helyzetével kapcsolatban, ennek alapján dönthet további intézkedésekről. A kabinet felszólította a Petrol vezetését, hogy haladéktalanul dolgozzon ki intézkedési tervet a benzinkutak ellátásának biztosítására, és arról hétfőn reggel tegyen jelentést Bojan Kumer környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi miniszternek.

A kormány egyúttal arra kérte a Szlovén Állami Holdingot, hogy kezdeményezze a Petrol részvényesi közgyűlésének összehívását, amin külön vizsgálat indulhat a vállalat logisztikai és ellátási tevékenységével kapcsolatban. A belügyminisztérium feladata lesz annak vizsgálata is, hogy felmerül-e gazdasági bűncselekmény gyanúja a kialakult helyzettel összefüggésben.

A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül. (MTI)