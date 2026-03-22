Baloldali polgármester marad Párizsban és Marseille-ben is, a szélsőjobb nagy áttörése elmaradt a francia önkormányzati választásokon

Egy héttel az első forduló után rendezték a második kört a francia önkormányzati választásokon vasárnap. A részeredmények alapján készült előrejelzések alapján a legtöbb nagyvárosban már úgy tűnik, eldőltek a nagy kérdések. Ahogy az első forduló utáni összefoglalóban is jeleztük, már kizárólag a jövő évi elnökválasztás kontextusában értékelik az eredményeket. Azaz kimondva-kimondatlanul így nézik, mennyire tud más szavazókat megszólítani a szélsőjobb, együttműködik-e a balközép a radikális baloldallal, és Emmanuel Macron népszerűtlensége hogyan hat a centrista politikusok eredményeire?

Ezek alapján elég vegyes az összkép, de az már látszik, hogy Marine Le Pen pártja, az RN eredményei elmaradnak a várakozásaiktól, hiszen hiába szereztek meg számos közepes vagy kisebb települést, a párt legalább négy igazi nagyvárost is megcélzott Dél-Franciaországban, ezek közül csak egy lesz meg nekik. Ez pedig az a város, ahol a helyzet elég speciális: Nizzában az az Eric Ciotti nyert, aki két évvel ezelőttig a hagyományos jobboldali Les Republicains tagja volt, és ebben a kampányban is inkább a saját népszerűségére hagyatkozott, semmint új pártjáéra.

Az igazi nagy skalp Marseille lehetett volna, de hiába végzett fej fej mellett az első fordulóban a szocialista polgármester, Benoît Payan és szélsőjobbos kihívója, a második fordulót biztosan nyerte az előbbi. Fájó lehet az RN számára az is, hogy Toulon kicsúszott a kezükből, hiszen ott meggyőző fölénnyel nyerte jelöltjük az első fordulót, a másodikban viszont összeállt a centrista blokk, ami reményt keltő lehet számukra az elnökválasztási esélyekre nézve. Végül nem jött össze a győzelem Nîmes-ben sem, ahol egy kommunista jelölt győzte le szélsőjobboldali riválisát.

A legnagyobb érdeklődés természetesen a párizsi választásnak jutott, ahol az első forduló alapján szoros küzdelemre volt kilátás a szocialista Emmanuel Grégoire és jobbközép riválista, Rachida Dati között. A második forduló viszont a projektált eredmény alapján meglepően sima győzelmet hozott Grégoire-nak, aki több mint tíz ponttal előzi Datit, noha utóbbi javára ketten is visszaléptek az állva maradtak közül.

Az már az első fordulóban látszott, hogy a jövő évi elnökválasztásra készülő Edouard Philippe megnyerheti a saját választását Le Havre-ban, és így is történt. Ennek azért van jelentősége, mert Philippe előzőleg azt ígérte, ha elbukja a polgármesteri székét, nem indul az elnökválasztáson sem. És Macron korábbi miniszterelnöke az, aki az előrejelzések szerint a legesélyesebb lehet a szélsőjobb jelöltjével szemben a második fordulóban. Maradt egyébként a polgármester Lyonban is: a baloldali összefogás jelöltje, a zöldpárti Grégory Doucet győzött az Olympique Lyon fociklub korábbi elnöke és tulajdonosa, Jean-Michel Aulas ellen.

A legnagyobb szappanoperát a radikális baloldal (LFI) és a szocialisták együttműködéséről szóló viták jelentették: a Jean-Luc Mélenchon vezette pártot megrengette Quentin Deranque szélsőjobboldali aktivista meggyilkolása, de a szavazókat a jelek szerint nem bizonytalanította el, mert a párt jelöltjei jól szerepeltek az első fordulóban. A másodikban viszont kénytelenek voltak elkönyvelni pár pofont, a legnagyobbat Toulouse-ban, ahol pedig a szocialista jelölt vissza is lépett az LFI jelöltjének javára, mégis a többség a jobbközép polgármester maradására szavazott. Ezzel pedig ismét fellángolnak majd a viták, vajon érdemes-e együttműködni a szocialistáknak a többség által szélsőségesnek tartott LFI-vel jövőre. (via Politico)