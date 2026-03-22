Egy Magyar Péter által közzétett dokumentum szerint közel 400 millió forintba kerülhetett az első DPK-találkozó

Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésben számolt be vasárnap arról, hogy „a Karmelitából fújta be az ablakon a szél a Budapest Sportarénában szeptember 20-án tartott első DPK találkozó szerződését”, ami szerint ez az esemény nagyjából 390 millió forintba kerülhetett.

„Orbánék azt hazudják persze, hogy ezt az egészet egy augusztusban bejegyzett alapítvány finanszírozta, de közben mindenki tudja, hogy ezt a háborús gyűlést is mi magyar adófizetők álltuk” – írta a Tisza párt elnöke.

Magyar továbbá arról is írt, hogy a birtokába jutott szerződést – amiken nem szerepel aláírás – mellékletekkel együtt megküldte a sajtónak, illetve az Állami Számvevőszéknek, aminek a pártok finanszírozását kellene vizsgálnia. A Magyar által elküldött dokumentumokban az olvasható, hogy számos nagy költséggel járó szereplőt és szolgáltatást bevállaltak az esemény szervezői.

Az iratokban szerepel kuponos étkeztetés (fejenként egy perec és egy üdítő) 20 millió forint értékben és ajándék zászlók meg repohár 12 és fél millió forintért. De a dokumentumokban olvasható adatok szerint volt 3 és fél millió forintért szelfibox és 20 millióért világító karkötő is mindenkinek.

Emellett az iratokon szerepel egy rész a fellépők gázsijáról is, amiben külön érdekesség, hogy míg az olyan régimotorosok mint Pataky Attila, Demjén Ferenc és Nagy Feró „csak” másfél millió forintot kaptak fejenként, addig Radics Gigi ennek a duplájáért, azaz 3 millió forintért vállalta a fellépést a papír szerint.

Magyar állításaival kapcsolatban kerestük a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség első ügyvezetőjét, Partos Bencét is, aki a 444 információi szerint Orbán Balázs egyik fontos háttérembere, és akinek a neve a Magyar által bemutatott dokumentumokon is szerepel, azonban cikkünk publikálásáig nem kaptunk választ.

