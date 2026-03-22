Fegyvernek látszó tárggyal zavarták meg Márki-Zay rendezvényét, a rendőrségnek kellett közbelépnie

Bilincsben vittek el a rendőrök egy férfit Márki-Zay Péter szombati hódmezővásárhelyi eseményéről. A polgármester szerint erre azért volt szükség, mert az illetőnél egy fegyvernek látszó tárgy volt. „Köszönet a rendőrségnek, aki azonnal közbelépett, lefegyverezte és elszállították az elkövetőt” – írta Facebook-bejegyzésében a történtek után.

A polgármester hétvégén a volt drávaszerdahelyi polgármesterrel, Alpár Györggyel közösen tartott egy rendezvényt a helyi művelődési központ előtt, ahol narancsos teával és narancsbuktával búcsúztatták Orbán Viktort. A polgármester a Telexnek azt mondta, már véget ért az esemény, amikor az egyik utcából feltűnt a támadó, és előhúzott egy pisztolynak látszó tárgyat. Márki-Zay szerint ők az egészet csak onnan vették észre, hogy a rendezvényüket felügyelő civil ruhás rendőrök azonnal a falhoz szorították a férfit, akit később egyenruhások vittek el a helyszínről.

A polgármester azóta több bejegyzést is közzétett az ügyben, ezek egyikében arról beszélt, hogy arcról ismerte a szerinte közismerten fideszes férfit, akivel már többször is találkozott a városban, sőt, volt hogy a férfi kiabált is vele. A polgármester azt is elmondta, egyelőre nem kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy valóban fegyver volt-e az elkövetőnél, és indult-e ellene eljárás.