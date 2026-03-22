Hadházy: 37 millióból nem egy, hanem rögtön két emlékműve is épült az EU-s pénzek elherdálásának

„Anyám borogass: nem egy, hanem két viccpiacot építettek EU-s pénzből Taktaharkányban” – írja Hadházy Ákos egy Facebook-bejegyzésben.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a független országgyűlési képviselő pár napja posztolt egy uniós támogatásból épült „piacról” Taktaharkányban járva (ahová eredetileg egy százmilliós hűtőházért ment el, ami csak akkor hűt, ha hideg van, tekintve, hogy se fala, se szigetelése, se semmije). Hadházy akkor azt írta: „letettek három oszlopot, arra tettek egy tetőt, alá meg két rozzant padot”.

„37 millió persze aprópénznek tűnik, de úgy kell ezt nézni, hogy szinte minden faluban elkövettek hasonlót. A legtöbb helyen hasonlóan bizarr megoldással, néhol kicsit komolyabb megvalósulással. De sajnos szinte mindenhol komoly túlárazással, és így már sok milliárdos tételről van szó” – tette hozzá.

Azonban ahogy új bejegyzésében írja, mint kiderült, az összegből nem egy, hanem két „piac” is épült. Erre a helyi fideszes polgármester hívta fel a figyelmét egy külön posztban, amiben azzal érvvel a projekt tisztasága mellett, hogy a két „elárusítóhely” mellett az egyik piachoz közeli étkezde/napközi belsejét is átalakították.

Hadházy szerint az, hogy nem egy, hanem két piacnak szánt oszlopsor épült Taktaharkányban, azonban csak azon változtat, hogy

„a 37 millióból nem egy, hanem rögtön két emlékműve is épült az EU-s pénzek elherdálásának és az emberi ostobaságnak a faluban”.

Az étkezde/napközi belsejének átépítése pedig szerinte lehet, hogy valóban megtörtént, de az a baj, hogy a pénzt nem erre kapták. Végül hozzátette, hogy a viccpiacok kivitelezője ugyanaz a cég volt, aki a szellős hűtőházat is elkövette a falu szélén.