Kósa Lajos kihúzatna egy nevet a roma utónévjegyzékből, mert az szerinte szlengszó a marihuánára

A 24 írta meg, hogy Kósa Lajos bezárta a szülők előtt a névkérelmezés utolsó kiskapuját is azzal, hogy mostantól a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának (MROÖ) is el kell küldenie véleményezésre a hozzá beérkező kérelmeket a fideszes politikus által vezetett Utónév-engedélyezési Bizottsághoz, így ha a javasolt keresztnevet Kósáék egyszer már elkaszálták, nem fordulhat elő, hogy a roma nemzetiségi utónévjegyzékben mégis helyet kapjon, ha az nem köthető a kultúrához.

De volt más következménye is Kósa Lajos látogatásának Aba-Horváth Istvánnál, az MROÖ elnökénél, és a Doja női névről is kifejtette a véleményét: az szlengszó a marihuánára, tehát nem szerencsés egy lányt így elnevezni, mert a későbbiekben mentális és identitászavarokat okozhat a személyiségfejlődésében.

A Doja keresztnévről nyáron tárgyalt az MROÖ, és azt a honlapjukon elérhető roma utónévjegyzék alapján el is fogadták. Doja egy cigány tündér, a roma folklórból inspirált tündéralak, a romani néphagyományban előforduló mitikus alakot több történetben és folklórfeldolgozásban is említik.

Kósa szerint viszont a Doja a marihuána szlengje is, pedig Magyarországon széles körben nem jellemző, hogy így hívnák tömegek a füves cigit. De míg az amerikai Doját nagyjából Dohzsának kell ejteni (láds: Doja Cat), addig Doja, a cigány tündér nevét úgy ejtjük, ahogy írjuk.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény kimondja, hogy az új nemzetiségi utónevekről szóló döntést öt napon belül írásba kell foglalni, és azt mások mellett a kultúráért felelős miniszternek meg kell küldeni, és a törvény szerint a miniszter az alapelveket sértő döntéssel szemben tíz napon belül kifogással élhet, és erről írásban kell tájékoztatnia az országos nemzetiségi önkormányzatot. Hankó Balázs miniszternek a jelek szerint nem volt problémája a Doja névvel, így az egyelőre még mindig adható.