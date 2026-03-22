Lavina sodort el síelőket az olasz Alpokban

Az olasz hegyi mentőszolgálat arról számolt be, hogy egy 10 fős túrázócsoportot sodort el a lavina szombaton az olaszországi Dél-Tirol tartományban, a Ratschings közelében található, 2669 méter magas Hohe Ferse hegyen. Többen megsértültek, ketten meghaltak. Legalább egy síelőt súlyos sérülésekkel kellett helikopterrel kórházba szállítani.

Az első jelentések szerint a baleset szombaton dél körül történt, körülbelül 2300 méteres magasságban. A két halálos áldozat egy 62 éves hegyi vezető, aki a csoportot vezette, és egy 56 éves férfi volt. Mindketten a környékről származtak. Egy 26 éves olasz nőt kritikus állapotban kellett helikopterrel kórházba szállítani.

Ezen a télen már több lavinabaleset is történt az olasz Alpokban, amelyek több halálesetet és sérülést okoztak. A legutóbbi balesettel az európai hegyekben az idei téli szezonban október eleje óta legalább 127-re emelkedett a lavinák által okozott halálesetek száma. (MTI)