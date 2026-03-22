Magyar Péter azt ígéri, ha kormányra kerülnek, rendszeres alkohol- és drogtesztet fognak végeztetni a politikusoknál

„Ma reggel Bécsben kezdtem a napot, ahol vizelet- és hajmintát vettek tőlem. Minden drogra kiterjedő tesztet kértem egy regisztrált osztrák labortól. A hajmintából hosszú időre visszamenőleg kimutatható bármilyen kábítószer fogyasztása. Ahogy elmondtam korábban, soha nem éltem kábítószerrel, de mivel a drogot rendszeresen fogyasztó Fidesz vezérkar és propaganda visszatérően ezzel vádol, ezért most hivatalos vizsgálattal is igazolni fogom ezt. Amint meglesz a tesztek eredménye, közzé fogom azokat tenni”

– jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán, utalva arra, hogy a radnaimark.hu-n belebegtetett lejáratófelvételre hivatkozva a kormányoldal azt a narratívát építi, hogy a Tisza Párt elnöke drogozott, vagy legalábbis eltűrte, hogy a jelenlétében kábítószerezzenek.

Magyar Péter most azzal vágott vissza, hogy: „Addig is szívesen megadom az osztrák labor címét Deutsch Tamásnak, Kocsis Máténak, Rogán Antalnak, Nagy Mártonnak, Tiborcz Istvánnak és a megafonos portolóknak.”

A bejegyzés végén Magyar egészen radikális választási ígéretet is tett: