Orbán nagyon borúsan látja a két barátja által Irán ellen indított háború következményeit

A hol Gyuri bátyámnak, hol Professzor úrnak szólított szélhámos Nógrádi Györggyel ült le beszélgetni Orbán Viktor a Patrióta stúdiójában vasárnap.

Nem mennénk végig azon, hogyan értettek egyet a világ nagy dolgaiban, de hirtelen Orbán belekezdett egy olyan gondolatmenetbe, ami alapján teljesen tarthatatlan az általa korábban megalkotott "A béke neve Trump"-szlogen.

Az iráni háborúról beszélt Nógrádi, amikor Orbán jelezte, hogy erre ő is rácsatlakozna.

Mint mondta, intellektuális gondot okoz számára a kialakult helyzetnek a nyomon követése és a lehetséges forgatókönyveknek a beazonosítása. Elsősorban az érdekeli, hogy milyen következményei lesznek mindennek Magyarországra.

„De ehhez meg kéne értenem azt, hogy mit is jelent a győzelem. Mert az amerikaiak bejelentik folyamatosan, hogy ők győztek. És katonai értelemben nyilvánvalóan olyan erőfölényre tettek szert, ami győzelemnek tekinthető. És? De mi történik? Közben az irániaknak az a képessége, hogy államként működjenek, igaz, hogy szétdarabolt államként, tehát mozaik irányítású rendszerük van, de államként működnek, fegyveres erőkifejtésre képesek, aminek a mértéke nem hasonlítható össze az amerikai-izraeli képességgel, de kárt okozni képes. Most már ugye lövik az energialétesítményeket is, az irániak is lövik. A Katarnak okozott kár nemcsak abból áll, hogy a világ legnagyobb LNG-termelőhelye megsérült, hanem ha jól értettem, amit Brüsszelben most tanultam, 4 és fél év a helyreállítás. Tehát nem átmenetileg kiesett egy kapacitás a világ földgázellátásából, hanem 4 és fél évre esett ki” - mondta egy szuszra Orbán.

Aztán folytatta a két barátja, Donald Trump és Benjamin Netanjahu által indított támadás nyomán kialakult helyzet értékelését:

„Tehát azért sötétek a kilátások, mert az a rombolás, ami ott történik, az, hiába van vége a háborúnak, vagy nyerik meg az amerikaiak, közben azok a kapacitások kiestek, azok hiányoznak a világgazdaságból.

Tehát azt kéne megértenünk, hogy ha katonai győzelem van is amerikai-izraeli oldalról, ez mit jelent a valóságban, és attól tartok, hogy nem jelent semmi jót. Mert hiába van katonai győzelem, az az iráni képesség, hogy a világ egyik olaj- és gázkészletét elzárják a világ többi részéről, ez fönnmarad.”

Azt már a kormányinfón is próbáltuk megtudni, hogy az Irán ellen indított háború óta érvényes-e még "a béke neve Donald Trump"-szlogen, és az alábbi videóban is szót ejtettünk arról, hogy ez is jelentősen befolyásolja a Fidesz kampányát. Orbán most nyíltan is kimondta, hogy borúsan fest a barátai által indított háború következménye Magyarországra nézve.