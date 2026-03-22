Orbán Viktor lement Hódmezővásárhelyre facebookozni

Lázár Jánosnak öltözött emberek hunyorognak a szűrt fényben a székelykapu mellett. A hasonmásverseny apropója Orbán Viktor országjárásnak hódmezővásárhelyi állomása. A Népkertnél van gyülekező, innen indul a helyi érdekű Békemenet a színpadhoz, ahol előbb Czirbus Gábor, a Fidesz képviselőjelöltje, aztán Lázár, és végül a miniszterelnök mond majd beszédet.

Fotó: Németh Dániel/444

A Lázár Jánosnak öltözött emberek a miniszter földesúri lazaságát imitálják. Kockás ing, pulcsi, Barbour dzseki, farmernadrág. A délután folyamán még számos Lázár János imitátorba botlom, és még több Lázár webshopjában is árult, zöld, Jobbra át! feliratú pulcsit viselő emberbe. Jelmezben van mindenki, aki teheti. Orbán krikszkrakszos pulcsiját is sokan viselik, a Pride feliratú pólókat a fiatal Orbán arcával, Magyarország feliratú fekete pulcsikat.

Mihálffy Béla (bal) fideszes országgyűlési képviselő és Farkas Levente.

Facebook-videóra gyülekeznek az emberek a székelykapu alatt. Háromnegyed órával kezdés előtt négy-öt szimpatizánsra jut egy influenszer. Egy középkorú cigányasszony érkezés óta live-ol, egy ponton bajuszos, idős férfi arcába tartja a kamerát, levegővétel nélkül mondja: Mit csinálsz? Miért vagy itt? A békéért és a biztonságért vagy itt! Hajrá Orbán! Hajrá Lázár! Milyen szép sokan vagyunk! A bajuszos nem mer megmozdulni, nem szól semmit. Megkönnyebbül, amikor a nő odébbáll.

Hajrá Ciprus Gábor! – sokadszorra kiáltják. Czirbus is ott áll, de inkább nem szól, biztos sokszor mondják rosszul a nevét. Különben is, a maga Facebook-videójával van épp elfoglalva, mögötte a gyülekező fideszesek, így üzen a tiszásoknak adóemelésről, háborúról. Amit az elmúlt 16 évben csináltunk, azt akarjuk folytatni – magyarázza a telefonba. Nem messze tőle Farkas Levente fideszes képviselőjelöltnek akad össze a nyelve felvétel közben. Utasítja a kameramant, hogy vegyék újra.