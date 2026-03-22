Reakciók a Tisza DPK-s dokumentumára: Nagy Feró azt mondja, nem kapott pénzt, Radics Gigi és Nagy Adri ott sem volt

Magyar Péter a sajtónak elküldött egy dokumentumot, ami a Tisza Párt szerint a digitális polgári körök (DPK) Budapest Sportarénában tartott első, szeptember 20-i találkozójának szerződése. Ebben az áll, hogy a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 390 millió 700 ezer forint + áfa díjat fizet a Digitális Polgári Körök – A gyűlés nevű rendezvény lebonyolítását végző vállalkozónak. A bankszámla az online fellelhető információk szerint a Human Telex Agency Kft.-hez tartozik.

Magyar szerint „Orbánék csak erre az egy rendezvényre majd 400 millió forintot égettek el. Azt hazudják persze, hogy ezt az egészet egy augusztusban bejegyzett alapítvány finanszírozta, de közben mindenki tudja, hogy ezt a háborús gyűlést is mi magyar adófizetők álltuk.”

A dokumentumban a gyűlésen fellépő előadók díjától technikai beszerzéseken át egy sor egyéb költség szerepel, több előadót is felsorolnak, akik egy alkalomért különböző díjazást kapnak: 1,5 millió forint van Demjén Ferenc, Pataky Attila, Nagy Feró, Oláh Gergő és Nagy Adri neve mellett, Radics Giginél pedig 3 millió forint.

A tavaly szeptember 20-i DPK-gyűlésen egyébként sem Radics Gigi, sem Nagy Feró, sem Nagy Adri nem lépett fel, ezek voltak a fellépők:

Demjén Rózsi elénekelte a Szabadság vándorai című dalt, Lakatos Mónika és a Romenga zenekar adott elő egy dalt, Pataky Attila elénekelte a Kört, Oláh Gergő a Törj ki a csendből! című számot, majd pedig Szarka Tamás, a Ghymes együttes Kossuth-díjas alapítója énekelt.

„Ott sem voltam” – kommentelte Magyar Péter posztja alá Radics Gigi, aki a szeptemberi nagy DPK-show után a legtöbb ilyen rendezvényen már fellépett. Magyar Péter így válaszolt neki: „Gigi Radics azt is tudjuk, hogy miért. Utána viszont szinte mindegyiken. És a tízmilliók mellé megérkezett a kitüntetés is. Nice…”

Nagy Feró a Telexnek azt mondta: „Ott voltam, de nem léptem fel.” Szerinte nem hiteles a megosztott szerződés, és azt mondta, nem kapott pénzt a részvételért. Az énekes menedzsere a lapnak azt mondta, nem emlékszik ilyen szerződésre, úgy tudja, Nagy Feró ott volt, de nem lépett fel, és ebben az esetben a felkérés nem is rajta keresztül zajlott, szerinte ez „nem fizetős buli volt”. Szerinte annyi történhetett, hogy Nagy Ferót elhívták erre a rendezvényre, ő pedig egyszerűen elment.

Nagy Adri az Instagramon közleményben azt írta: „Szeretném tisztázni, hgy a mai nap folyamán megjelent hírek valótlanok. Az adott politikai eseményen nem voltam jelen, és természetesen semmilyen, ezzel kapcsolatos honoráriumban nem részesültem. Ahogy korábban sem, úgy a jövőben sem vállalok fellépést politikai rendezvényeken.” Nagy Adri neve a DPK-kal kapcsolatban csak a szeptember 20-i rendezvény előtti napon merült fel, egy azóta törölt TV2 Tények-posztban a majdani fellépők között említették, Oláh Gergő, Pataky Attila és Nagy Feró mellett.

A Telex megkereste a Tisza Pártot is, ami közölte:

„A dokumentum hiteles. Az, hogy utolsó pillanatban cserélődnek fellépők, az nem cáfolja a dokumentum valódiságát. Az említett celebek a későbbi DPK gyűléseken már ott voltak.”

A párt szerint a szerződő feleket kellen kérdezni, illetve az Állami Számvevőszéket, hiszen itt nyilvánvalóan tiltott pártfinanszírozásról van szó. A lap megkereste a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökséget, a Human Telex Agency Kft.-t és Radics Gigi menedzsmentjét is, illetve Oláh Gergőt is – egyelőre nem kaptak választ.