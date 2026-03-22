Rendszeresen bugyiban és pólóban dolgozott a bölcsődevezető Tótkomlóson

A szülők szerint sokszor hiányos öltözetben, pólóban és tangában fogadta a gyerekeket és az apukákat a tótkomlósi bölcsőde korábbi női vezetője – hangzott el az RTL Híradóban.

A szülők azt állítják, a nő ebédbefizetéskor, az irodában sem viselt nadrágot. Az önkormányzatnál szóvá tették az ügyet, belső vizsgálat is indult, aminek a végén leváltották a nőt a vezetői posztról. A polgármester kötelező (zárt, térdig érő) munkaruha-viseletet rendelt el, és feljelentést tett kiskorú veszélyeztetése miatt. A rendőrség a vizsgálatot elutasította bűncselekmény hiányára hivatkozva.

A volt bölcsődevezető nem akart nyilatkozni a csatornának.