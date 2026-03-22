Tusk: A hír, hogy Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként

külföld

Donald Tusk lengyel miniszterelnök reagált arra a sajtóértesülésre, ami szerint Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert az EU-csúcstalálkozókról, új lendületet adva ezzel a magyarországi parlamenti választások előtti utolsó három hét kampányának.

Szombaton a Washington Post arról írt, hogy az orosz külföldi hírszerzés felvetette egy Orbán elleni merénylet megrendezésének tervét, hogy növelje a csökkenő támogatottságát – az akció fedőneve Gamechanger volt. Ebben a cikkben volt szó Szijjártó tájékoztatásairól is. Szijjártó a vádakat választási befolyásolást célzó lejárató kampánynak minősítette, őrült összeesküvés-elméleteknek és ukrán propagandának nevezve azokat.

Tusk – aki 2014 és 2019 között az Európai Tanács elnöke volt – azt írta az X-en, hogy:

„Az a hír, hogy Orbán emberei minden részletében tájékoztatják Moszkvát az Európai Tanács üléseiről, senkit sem érhet meglepetésként. Már régóta voltak gyanúink ezzel kapcsolatban. Ez az egyik oka annak, hogy csak akkor szólalok fel, amikor feltétlenül szükséges, és csak annyit mondok, amennyi szükséges.”

Orbán Viktor magyar miniszerelnök, Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke 2018. március 23-án Brüsszelben.
Fotó: Geert Vanden Wijngaert/AFP

António Costa, az Európai Tanács elnökének szóvivője az Euractiv megkeresésére nem kívánta kommentálni az ügyet.

