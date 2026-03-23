A Kúria ismét kimondta, hogy a közmédia választási törvényt sért, ha a Facebook-oldala fideszes kampánykiadványként működik

A Kúria felülvizsgálta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) döntését, és hétfői határozatában részben megváltoztatta azt: kimondta, hogy az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató megsértette a választási alapelveket – számolt be róla a Telex.

A döntés szerint a Kossuth Rádió Facebook-oldalán 2026. február 21-én közzétett tartalmak túlnyomórészt a kormánypártokhoz kapcsolódtak, ami sérti az esélyegyenlőség elvét. A Kúria ezért eltiltotta a közmédia intézményeit attól, hogy a jövőben hasonló módon járjanak el. A végzés ellen nincs helye további jogorvoslatnak.

A Kossuth Facebook-oldala a békéscsabai DPK-gyűlésről. Forrás: Facebook

A témát a Tisza Párt vitte az első kampányhétvége kapcsán az NVB elé. A Telex beszámolója szerint a párt azt kifogásolta, hogy a közmédia Facebook-oldala kiegyensúlyozatlanul és elfogultan számolt be az aláírásgyűjtésekről, túlnyomó többségében a Fidesz eseményeiről posztolt, ezért az NVB állapítsa meg a jogsértést és szabjon ki bírságot a közszolgálati médiumra.

Az MTVA és a Duna Műsorszolgáltató erre közös nyilatkozatában úgy reagált, hogy a Facebook-oldal „médiaszolgáltatónak nem minősülő közösségi média”, amely hírszerkesztést nem végez, csak más weboldalak és médiumok tartalmaihoz biztosít hozzáférést.

Ezt – a többségében fideszes kétharmaddal beszavazott tagokból álló – NVB elfogadta, és arra is hivatkozott, hogy egyetlen nap alapján nem állapítható meg az esélyegyenlőség sérelme, így nem látta bizonyítottnak a jogsértést.

A Tisza Párt ezután a Kúriához fordult, amely első körben megállapította a „kirívó aránytalanságot”, és eltiltotta a közmédiát a további jogsértéstől. Bírságot ugyanakkor nem szabott ki, arra hivatkozva, hogy a közmédia Facebook-oldalainak megítélésére még nincs kialakult joggyakorlat, és az oldal nem minősül klasszikus sajtóterméknek.

Az MTVA ezután az Alkotmánybírósághoz fordult, amely 2026. március 13-án megsemmisítette a Kúria döntését. Az indoklás szerint a közmédia Facebook-oldala nem minősül médiaszolgáltatásnak. Ebből fakadóan azon a felületen a médiaszolgáltatásokra vonatkozó követelményeket, például a választási törvényben foglalt esélyegyenlőség elvét azon nem kell betartani.

A Kúria ezért újra megvizsgálta az ügyet.

Mostani döntésében arra jutott, hogy bár a Facebook-oldal nem minősül médiaszolgáltatásnak, a közmédia minden tájékoztató és véleményformáló tevékenységére kiterjed az Alaptörvényből fakadó pártatlansági és kiegyensúlyozottsági követelmény.

A bíróság hangsúlyozta: kampányidőszakban ezek az elvárások a választási alapelveken keresztül érvényesülnek, amelyek önálló jogi normának számítanak. Így ezek megsértése önmagában is jogsértést jelenthet.

A Kúria szerint a Kossuth Rádió Facebook-oldalán megjelent tartalmak összességében a Fidesz–KDNP javára mutattak kirívó aránytalanságot, ami sérti az esélyegyenlőséget.

A közpénzből működő közmédia kampányidőszakban tehát nemcsak a klasszikus műsorszolgáltatásában, hanem minden felületén – így a közösségi médiában is – köteles biztosítani a kiegyensúlyozott, többoldalú tájékoztatást.