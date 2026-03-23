Akit mindenki meghallgat, de senkit sem érdekel, amit mond

Újra itt a 444 reggeli – és nem az egyetlen – hírlevele, benne a hétvége fontosabb híreivel, anyagaival.

VÁLASZTÁS

Őrült tempóban érkeztünk meg a kampányfinisbe: a hamiszászlós héten Orbán olyat csinált, amit 16 éve nem láttunk tőle, Magyar Péter lecsapott Gulyás Gergely MZP-pillanatára, Kocsis Máté pedig már börtönt emleget Matolcsy Ádámékkal kapcsolatban.

A Washington Post arról írt, hogy az orosz hírszerzés egy Orbán Viktor elleni merényletet javasolt, ami szerintük alapvetően megváltoztatná a kampány paradigmáját. Az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak – reagált a cikkre Szijjártó Péter. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint senkit nem lephetett meg a hír, miszerint Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként.

Magyar Péter már „Nem akarunk háborút!” jelszóval kampányol a Fidesz ellen. 1989-ben elképzelhetetlen volt, hogy egy jelölt ne nyilatkozzon, most nincs könnyű dolgunk a tiszásokkal. A Tisza fórumán egy ideges férfi egy nagy késsel hadonászott, bilincsben vitték el. Magyar azt ígérte, ha kormányra kerülnek, rendszeres alkohol- és drogtesztet fognak végeztetni a politikusoknál.

A kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője arra kérte Dobrev Klárát, hogy őt is zárja ki a pártból, miután a DK pénteken kizárta a pártból a visszalépés mellett döntő Kopping Ritát, a párt kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltjét.

Orbán Viktor lement Hódmezővásárhelyre facebookozni.

Megint elárasztja a kampányban Orbán arcával az országot a kormány.

Kaptunk egy tippet, ki vásárolhatott fel 145 jegyet, hogy szinte üres teremben menjen a Magyar Péter-film, odamentünk, megnéztük.

Fluor Tomi: A Fidesznél csak ezt a kutyapártos fost gondolom károsabbnak.

BELFÖLD

Orbán a CPAC-en azt mondta, Trump győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ, másnap már nagyon borúsan látta a két barátja által Irán ellen indított háború következményeit. A Kárpát-medence külpolitikai 5D-sakkmesterének mindenki felveszi a telefont, de senkit nem érdekel, amit mond: Trumpot és Putyint nem tudja meggyőzni, hogy ne háborúzzanak, Zelenszkijt nem tudja meggyőzni, hogy nyissa meg a csapot, Brüsszelről pedig jobb nem is beszélni.

Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről azt mondta, a mutyiszférát ki kell iktatni, a piaci mechanizmusokat meg visszaerősíteni.

Már a debreceni fideszes polgármester szerint sem stimmel minden az akkugyárakkal: Papp László szerint „nagyon sok kívánnivalót hagy maga után”, amit mostanában tapasztaltak az akkugyárakkal kapcsolatban.

Schmidt Mária könyvét bárhol nyitod ki, tökéletes lesz: meditatív, avantgárd propaganda.

Hadházy Ákos szerint 37 millióból nem egy, hanem rögtön két emlékműve is épült az EU-s pénzek elherdálásának Taktaharkányban.

AZ IRÁNI HÁBORÚ

Donald Trump fontolgatja az Irán elleni háború leállítását: Irán február 28-i megtámadása óta ez volt a legerősebb jelzés az amerikai elnöktől a háború befejezésére. Mégis 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, a fenyegetésre válaszul az iráni hadsereg közölte, célba fogja venni az „Egyesült Államokhoz és a térségben lévő rezsimhez tartozó” energetikai és sótalanító infrastruktúrát.

Támadás érte Irán natanzi urándúsító üzemét.

800 millió dolláros kárt okoztak az iráni légicsapások az UAS-nak, de ez az amerikai háború költségének csak a töredéke.

Csökkenti járatai számát a United Airlines, mert tartósan magas olajárakra számít.

KÜLFÖLD

Shahedek rombolták, magyar önkéntesek összerakták az ukrán ovit: miközben itthon tombol az ukránellenes propaganda, vannak magyarok, akik ilyenkor indulnak segíteni a front közelébe – helyszíni riport Harkivból.

Több százezren tüntettek Prágában a kormány ellen: a tüntető tömegek nem kérnek a demokrácia leépítéséből, az oligarchák növekvő befolyásából, az orosz fenyegetés relativizálásából.

Aranyat ér az ukrán harctéri adatvagyon, amit most megnyitnak a partnerek előtt.

A szlovén kormány korlátozza, mennyit lehet tankolni a benzinkutakon, a horvát kormány pedig lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről.

A bíróság szerint Elon Musk félrevezette a Twitter befektetőit, szándékosan félrevezető kijelentései jelentős kárt okoztak egyes befektetőknek.

Kubát heti több országos áramszünet sújtja.

KULTÚRA

A Gerta Schnirch című regény a brünni németek háború utáni kitelepítését dolgozta fel, ami sokáig tabu volt Csehországban: a regényből készült, nálunk is látható film egyáltalán nem fél kényelmetlen kérdéseket feltenni.

A Jeti Mozi bemutatta Püsök Botond Túl közel című 2022-es dokumentumfilmjét: Andrea egyedül épít biztonságos új életet két gyerekének, miután a kislánya szexuális zaklatásával vádolt expartnerét börtönbe zárják, de a ő küzdelmeit folyamatosan megnehezíti a bigott közösség, amiben él.

Tragédiák kellettek hozzá, hogy Európában is egyedülálló gombaellenőrzési rendszer jöjjön létre Magyarországon.

999 évre bérelte ki stadionját a Millwall FC.

„Az életem egy nagyon kínai korszakában vagyok” – Kína felé nyit az amerikai fiatalok új TikTok-trendje.

Zakhorov a Hangoverben.