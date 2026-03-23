Akit mindenki meghallgat, de senkit sem érdekel, amit mond

reggel 4

Jó reggelt kívánok ennek az egyelőre még napsütéses hétnek az elején! Újra itt a 444 reggeli – és nem az egyetlen – hírlevele, benne a hétvége fontosabb híreivel, anyagaival. De előtte olvasói felhívás:

Keressük azt, aki a legobskúrusabb, legedgybb politikai tartalmat fogyasztja az interneten. Függője vagy az ÖT-nek? Lentulai Krisztián Facebook-oldala a guilty pleasure-öd? Te is Nógrádi Györgyre futsz a Moszkva folyó partján, mint Szijjártó Péter? Oszd meg velünk!

VÁLASZTÁS

Őrült tempóban érkeztünk meg a kampányfinisbe: a hamiszászlós héten Orbán olyat csinált, amit 16 éve nem láttunk tőle, Magyar Péter lecsapott Gulyás Gergely MZP-pillanatára, Kocsis Máté pedig már börtönt emleget Matolcsy Ádámékkal kapcsolatban.

A Washington Post arról írt, hogy az orosz hírszerzés egy Orbán Viktor elleni merényletet javasolt, ami szerintük alapvetően megváltoztatná a kampány paradigmáját. Az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak – reagált a cikkre Szijjártó Péter. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint senkit nem lephetett meg a hír, miszerint Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként.

Magyar Péter már „Nem akarunk háborút!” jelszóval kampányol a Fidesz ellen. 1989-ben elképzelhetetlen volt, hogy egy jelölt ne nyilatkozzon, most nincs könnyű dolgunk a tiszásokkal. A Tisza fórumán egy ideges férfi egy nagy késsel hadonászott, bilincsben vitték el. Magyar azt ígérte, ha kormányra kerülnek, rendszeres alkohol- és drogtesztet fognak végeztetni a politikusoknál.

A kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője arra kérte Dobrev Klárát, hogy őt is zárja ki a pártból, miután a DK pénteken kizárta a pártból a visszalépés mellett döntő Kopping Ritát, a párt kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltjét.

  • Orbán Viktor lement Hódmezővásárhelyre facebookozni.
  • Megint elárasztja a kampányban Orbán arcával az országot a kormány.
  • Kaptunk egy tippet, ki vásárolhatott fel 145 jegyet, hogy szinte üres teremben menjen a Magyar Péter-film, odamentünk, megnéztük.
  • Fluor Tomi: A Fidesznél csak ezt a kutyapártos fost gondolom károsabbnak.

BELFÖLD

Orbán a CPAC-en azt mondta, Trump győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ, másnap már nagyon borúsan látta a két barátja által Irán ellen indított háború következményeit. A Kárpát-medence külpolitikai 5D-sakkmesterének mindenki felveszi a telefont, de senkit nem érdekel, amit mond: Trumpot és Putyint nem tudja meggyőzni, hogy ne háborúzzanak, Zelenszkijt nem tudja meggyőzni, hogy nyissa meg a csapot, Brüsszelről pedig jobb nem is beszélni.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről azt mondta, a mutyiszférát ki kell iktatni, a piaci mechanizmusokat meg visszaerősíteni.

Már a debreceni fideszes polgármester szerint sem stimmel minden az akkugyárakkal: Papp László szerint „nagyon sok kívánnivalót hagy maga után”, amit mostanában tapasztaltak az akkugyárakkal kapcsolatban.

  • Schmidt Mária könyvét bárhol nyitod ki, tökéletes lesz: meditatív, avantgárd propaganda.
  • Hadházy Ákos szerint 37 millióból nem egy, hanem rögtön két emlékműve is épült az EU-s pénzek elherdálásának Taktaharkányban.

AZ IRÁNI HÁBORÚ

Donald Trump fontolgatja az Irán elleni háború leállítását: Irán február 28-i megtámadása óta ez volt a legerősebb jelzés az amerikai elnöktől a háború befejezésére. Mégis 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, a fenyegetésre válaszul az iráni hadsereg közölte, célba fogja venni az „Egyesült Államokhoz és a térségben lévő rezsimhez tartozó” energetikai és sótalanító infrastruktúrát.

Fotó: HANDOUT/AFP

KÜLFÖLD

Shahedek rombolták, magyar önkéntesek összerakták az ukrán ovit: miközben itthon tombol az ukránellenes propaganda, vannak magyarok, akik ilyenkor indulnak segíteni a front közelébe – helyszíni riport Harkivból.

Fotó: Bankó Gábor/444

Több százezren tüntettek Prágában a kormány ellen: a tüntető tömegek nem kérnek a demokrácia leépítéséből, az oligarchák növekvő befolyásából, az orosz fenyegetés relativizálásából.

  • Aranyat ér az ukrán harctéri adatvagyon, amit most megnyitnak a partnerek előtt.
  • A szlovén kormány korlátozza, mennyit lehet tankolni a benzinkutakon, a horvát kormány pedig lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről.
  • A bíróság szerint Elon Musk félrevezette a Twitter befektetőit, szándékosan félrevezető kijelentései jelentős kárt okoztak egyes befektetőknek.
  • Kubát heti több országos áramszünet sújtja.

KULTÚRA

A Gerta Schnirch című regény a brünni németek háború utáni kitelepítését dolgozta fel, ami sokáig tabu volt Csehországban: a regényből készült, nálunk is látható film egyáltalán nem fél kényelmetlen kérdéseket feltenni.

Fotó: Ceská Televize / Zuzana Panská

A Jeti Mozi bemutatta Püsök Botond Túl közel című 2022-es dokumentumfilmjét: Andrea egyedül épít biztonságos új életet két gyerekének, miután a kislánya szexuális zaklatásával vádolt expartnerét börtönbe zárják, de a ő küzdelmeit folyamatosan megnehezíti a bigott közösség, amiben él.

  • Tragédiák kellettek hozzá, hogy Európában is egyedülálló gombaellenőrzési rendszer jöjjön létre Magyarországon.
  • 999 évre bérelte ki stadionját a Millwall FC.
  • „Az életem egy nagyon kínai korszakában vagyok” – Kína felé nyit az amerikai fiatalok új TikTok-trendje.
  • Zakhorov a Hangoverben.

És megint volt Borízű hang is.

Kapcsolódó cikkek

Megint elárasztja a kampányban Orbán arcával az országot a kormány

Készült Magyarország Kormánya megbízásából. Gulyás Gergely a múlt héten még nem tudott róla.

Jelinek Anna
belföld

Tragédiák kellettek hozzá, hogy Európában is egyedülálló gombaellenőrzési rendszer jöjjön létre Magyarországon

Sokan magától értetődőnek vesszük, hogy a vadon szedett gombát aztán simán be is vizsgáltathatjuk, pedig ez máshol közel sem ilyen természetes. Gombaszakellenőrök meséltek nekünk a hazai rendszer megszületéséről, és hogy hogyan alakítja a klímaváltozás a gombahelyzetet.

Horváth Bence
természet

Magyar Péter már „nem akarunk háborút!” jelszóval kampányol a Fidesz ellen

Felszólította a minisztereket, hogy a következő 22 napban inkább már ne csináljanak semmit. „Abból nagy baj nem lehet” - mondta Zircen.

Fődi Kitti
POLITIKA

20-30 centis késsel hadonászott egy férfi a Tisza fórumán, közölte Magyar Péter

Komárom-Esztergom megyében történt az incidens, Radnai Márk fórumán. Senki nem sérült meg.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

„Az életem egy nagyon kínai korszakában vagyok” – Kína felé nyit az amerikai fiatalok új TikTok-trendje

Jegeskávé helyett forró víz, wellnessként tálalt hagyományos kínai praktikák: népszerű a „Chinamaxxing” az amerikai fiatalok körében. Miközben Kína alternatívaként jelenik meg a közösségi médiában, a jelenség legalább annyira szól az Egyesült Államok belső válságairól és kiábrándultságáról, mint a valódi kulturális nyitásról.

Benics Márk
ÉLET

Csökkenti járatai számát a United Airlines, mert tartósan magas olajárakra számít

A cég szerint 175 dollárig is emelkedhet az olajár. Jelenleg 106 dollár a Brent olaj jegyzése.

Székely Sarolta
külföld

Orbán nagyon borúsan látja a két barátja által Irán ellen indított háború következményeit

Orbán Nógrádi Györgytől átvéve a szót váratlanul közölte, hogy ha lesz is amerikai-izraeli katonai győzelem Iránban, az sem jelent semmi jót.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A Kárpát-medence külpolitikai 5D-sakkmesterének mindenki felveszi a telefont, de senkit nem érdekel, amit mond

Trumpot és Putyint nem tudja meggyőzni, hogy ne háborúzzanak, Zelenszkijt nem tudja meggyőzni, hogy nyissa meg a csapot, Brüsszelről pedig jobb nem is beszélni.

Takács Lili
POLITIKA

A héten már másodjára sújtja országos áramszünet Kubát

Többen fazekakat és serpenyőket ütögetve tiltakoztak Havanna központjában, Morón városában tüntetők pedig felgyújtották a Kommunista Párt helyi székházát.

Jelinek Anna
külföld

A horvát kormány lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről, hogy csökkentse az áremelkedést

Új intézkedéscsomaggal mérséklik a Közel-Keleten zajló háború miatt emelkedő energiaárak hatását.

Herczeg Márk
energia
Videó

Gulyás marhasága és Matolcsy vécéje megborította a kampányt

Krézi tempóban érkeztünk meg a kampányfinisbe. A hamiszászlós héten Orbán olyat csinált, amit 16 éve nem láttunk tőle. Magyar Péter lecsapott Gulyás Gergely MZP-pillanatára, Kocsis Máté pedig már börtönt emleget Matolcsy Ádámékkal kapcsolatban.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video

1989-ben elképzelhetetlen volt, hogy egy jelölt ne nyilatkozzon, most nincs könnyű dolgunk a tiszásokkal

A Tisza egyre több országgyűlési képviselőjelöltje hirdeti meg, hogy hol lehet velük találkozni. Beszéltünk kiábrándult fideszes és csalódott DK-s aktivistával, aztán próbálkoztunk képviselőjelölttel is.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Tusk: A hír, hogy Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként

„Ez az egyik oka annak, hogy csak akkor szólalok fel, amikor feltétlenül szükséges, és csak annyit mondok, amennyi szükséges” – mondta a lengyel miniszterelnök.

Herczeg Márk
külföld

Donald Trump fontolgatja az Irán elleni háború leállítását

Irán február 28-i megtámadása óta ez volt a legerősebb jelzés az amerikai elnöktől a háború befejezésére.

Székely Sarolta
külföld

A napsütéssel induló hét a második felére viharossá, esőssé válik majd

Csütörtökön még 19 fokos meleg lehet, hétvégén már csak 6 és 12 fok között várható a csúcshőmérséklet.

Herczeg Márk
időjárás

Washington Post: Az orosz hírszerzés egy Orbán elleni merényletet javasolt, ami szerintük alapvetően megváltoztatná a kampány paradigmáját

Már az Orbán elleni merénylet puszta felvetése is rávilágít arra, hogy milyen nagy a tét Moszkva számára a magyar választásokon.

Székely Sarolta
POLITIKA

Süsüvel a háborúba: imbuszkulccsal felszerelkezett magyarok az orosz agresszió ellen

Shahedek rombolták, magyar önkéntesek összerakták az ukrán ovit: miközben itthon tombol az ukránellenes propaganda, vannak magyarok, akik ilyenkor indulnak segíteni a front közelébe. Helyszíni riport Harkivból.

Kolozsi Ádám
külföld

Orbán Viktor lement Hódmezővásárhelyre facebookozni

Márki-Zay Péter és Lázár János városába érkezett a miniszterelnöki utcaturné. Amikor a tömegben a mocskos és a hajrá Fidesz összeadódott, a beszédekből semmit sem lehetett hallani. Orbán egyébként megérti, ha egy fiatalember miniszterelnök akar lenni.

Bábel Vilmos, Németh Dániel
választás

Úgy tűnik, Szijjártó Péter szerint már a Washington Post is ukrán propagandasajtó

A külügyminiszter szerint az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak. Szijjártó azután beszélt erről, hogy a Washington Post a miniszterelnök elleni, orosz javaslatra megrendezett merényletről írt.

Takács Lili
POLITIKA

Hadházy: 37 millióból nem egy, hanem rögtön két emlékműve is épült az EU-s pénzek elherdálásának

Taktaharkányban nem egy, hanem két „piac” is épült a 37 millió forintos támogatásból, de Hadházy szerint ez nem sok mindenen változtat.

Jelinek Anna
belföld

Elon Musk félrevezette a Twitter befektetőit a bíróság szerint

Szándékosan félrevezető kijelentései jelentős kárt okoztak egyes befektetőknek.

Székely Sarolta
külföld

Fluor Tomi: A Fidesznél csak ezt a kutyapártos fost gondolom károsabbnak

Vagy EU, vagy Moszkva, ez itt a kérdés - írta Fluor.

Takács Lili
belföld

A kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője arra kéri Dobrev Klárát, hogy őt is zárja ki a pártból

Miután a DK pénteken kizárta a pártból Kopping Ritát, a párt kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltjét, mert Kopping a visszalépés mellett döntött.

Takács Lili
POLITIKA

999 évre bérelte ki stadionját a Millwall FC

Fő az optimizmus.

Székely Sarolta
sport

Napsütéses dalok ébredés mellé

Afrika fókuszú válogatás napkezdéshez: Zakhorov, azaz Zahár Fanni a Hangoverben.

Horváth Bence
zene

Kaptunk egy tippet, ki vásárolhatott fel 145 jegyet, hogy szinte üres teremben menjen a Magyar Péter-film, odamentünk, megnéztük

A megafonos akció után két nappal jártunk az Allee mozijában. Az online értékesítő rendszer ismét telt házat jelzett, a film mégis szinte üres terem előtt ment le. Aznap Pócs János is forgatott a Magyar Péter bábuval egy üres moziban, ami miatt a Cinema City vizsgálatot indít.

Német Szilvi
POLITIKA

Schmidt Mária könyvét bárhol nyitod ki, tökéletes lesz

Meditatív, avantgárd propaganda. Szavaknak látszó, jelentésvesztett vonalgyűjtemények. Idén a Békemeneten osztották a legkeményebb cuccot, amitől elfelejted az egész elmúlt 16 évet.

Bódog Bálint
vélemény
Podcast

Borízű hang #262 [hossz] a lelátóról: Orbán az 1954-es vébédöntőt sem tudta elintézni; na de a választást?

Itt hallottad először: 26-os választás pontos erdeménye. Orbán haverjai elintézik az ezer forintos benzint. Trump tudja, mit csinál? Nemzeti Black Metal Programot! Csihar for tisztikereszt! Marokkó bezzeg elintézte – ilyen egy jól működő futballautokrácia!

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

800 millió dolláros kárt okoztak az iráni légicsapások az Egyesült Államoknak

Ez azonban az Egyesült Államok háború költségének csak a töredéke: az első 12 nap 16,5 milliárd dollárba kerülhetett.

Székely Sarolta
külföld

Támadás érte Irán natanzi urándúsító üzemét

Irán értesítette erről a Nemzeti Atomenergia-ügynökséget is.

Székely Sarolta
külföld

A szlovén kormány korlátozza, mennyit lehet tankolni a benzinkutakon

Egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.

Herczeg Márk
energia

AI a fronton: aranyat ér az ukrán harctéri adatvagyon, amit most megnyitnak a partnerek előtt

A harctéri adatok stratégiai erőforrássá váltak Ukrajna számára, amely a világ legkiterjedtebb valós harctéri adatkészletét halmozta fel. Ezeket a képeket és videókat amiket olyan körülmények között gyűjtöttek, amelyeket semmilyen szimuláció nem képes visszaadni. Ez az adathalmazt kínálnák fel a partnereiknek, persze nem ingyen.

Takács Lili
háború

Keressük azt, aki a legobskúrusabb, legedgybb politikai tartalmat fogyasztja az interneten

Függője vagy az ÖT-nek? Lentulai Krisztián Facebook-oldala a guilty pleasure-öd? Te is Nógrádi Györgyre futsz a Moszkva folyó partján, mint Szijjártó Péter? Oszd meg velünk!

Herczeg Márk
POLITIKA

Magyar Péter azt ígéri, ha kormányra kerülnek, rendszeres alkohol- és drogtesztet fognak végeztetni a politikusoknál

„Ma reggel Bécsben kezdtem a napot, ahol vizelet- és hajmintát vettek tőlem” – jelentette be a Tisza Párt elnöke.

Herczeg Márk
POLITIKA

Több százezren tüntettek Prágában a kormány ellen

A tüntető tömegek nem kérnek a demokrácia leépítéséből, az oligarchák növekvő befolyásából, az orosz fenyegetés relativizálásából.

Takács Lili
külföld

Orbán Viktor a CPAC-en: Trump győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ

A magyar miniszterelnök szerint nagyon sokat köszönhet a világ Trumpnak.

Székely Sarolta
POLITIKA

Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről: Mutyiszférát kiiktatni, piaci mechanizmusokat visszaerősíteni

Ha az argentinoknak ment, nem lehet, hogy nekünk is menni fog? A közgazdász szerint még visszaterelhető Magyarország az EU-s konvergenicapályára, és ez éávekre elegendő növekedési tartalék lenne. De az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Szerdai podcastunk átirata.

Uj Péter
gazdaság

„Hány halott számít tömegsírnak, uram?” – film készült a cseh történelem szégyenteljes eseményéről

A Gerta Schnirch című regény a brünni németek háború utáni kitelepítését dolgozta fel, ami sokáig tabu volt Csehországban. A regényből készült nálunk is látható film egyáltalán nem fél kényelmetlen kérdéseket feltenni.

Inkei Bence
FILM

Már a debreceni fideszes polgármester szerint sem stimmel minden az akkugyárakkal

Papp László szerint „nagyon sok kívánnivalót hagy maga után”, amit mostanában tapasztaltak az akkugyárakkal kapcsolatban.

Székely Sarolta
belföld

Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására

A fenyegetésre válaszul az iráni hadsereg közölte, célba fogja venni az „Egyesült Államokhoz és a térségben lévő rezsimhez tartozó” energetikai és sótalanító infrastruktúrát.

Jelinek Anna
külföld

Túl közel: Úgy értem hozzá, ahogy hozzád is szoktam érni

A Jeti Mozi bemutatja Püsök Botond Túl közel című dokumentumfilmét. Egy megrázó filmet

Fődi Kitti
FILM