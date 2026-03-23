Barry Keoghan az online zaklatás miatt már az utcára se megy ki

„Rengeteg gyűlölet van az interneten. Sokat bántanak a külsőm miatt, és ez már túllépte azt a pontot, hogy »ezen mindenki átesik«. Mindenki átesik rajta, de engem visszatart. Arra késztetett, hogy bezárkózzak, hogy ne akarjak sehova se menni, ne akarjak kimenni a szabadba. És ezt teljes őszinteséggel mondom: ez kezd problémává válni”

– ezt a SiriusXM műsorvezetőjének, Ben Harlumnak mondta Barry Keoghan ír színész, aki bár 2024-ben az online zaklatás miatt otthagyott minden közösségi oldalt, úgy látja, a helyzet még mindig olyan rossz, hogy inkább elkerüli a nyilvánosságot.

„Valójában ezek miatt nem járok el sehova” – mondta a színész. „De amikor ez elkezd hatással lenni a művészetedre, az már problémává válik, mert akkor már nem is akarsz többé a képernyőn szerepelni.”

Keoghan, aki nyíltan beszélt a nevelőotthonban töltött gyerekkoráról és a drogfüggőséggel küzdő anyja haláláról, 2024-ben azt mondta, miután szakított Sabrina Carpenter énekesnővel, még a nagyanyja ajtaján is kopogtattak a rajongók, illetve a gyereke háza előtt is többen ültek, ezzel „megfélemlítve őt”.

Keoghan azt mondta, a színészkedéstől való visszavonulással csalódást okozna rajongóinak, de hároméves fiára utalva hozzátette: „Az is csalódást okoz, hogy a fiamnak mindezt el kell olvasnia, amikor nagyobb lesz.”

Keoghan lesz Ringo Sam Mendes Beatles-filmjében, most pedig a Netflixen lehet látni az új Peaky Blinders-filmben. (Guardian)