Fotókat tett közzé Matolcsy György exjegybankelnök sok millió forintos szolgálati budijáról Hadházy Ákos

Nemcsak a mosdó elképesztően drága, hanem az egész épületről ordít, hogy a cél a minél több pénz elköltése volt – írja Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő fényképeket publikált a közösségi oldalán a Magyar Nemzeti Bank elnöki mellékhelyiségeiről.

„Hiába motyogja Kocsis Máté, hogyha igazak a független sajtó által írtak, akkor Matolcsy Ádámnak a börtönben a helye – magyarázza a posztban Hadházy. – Egyrészt természetesen tudja, hogy igazak, lásd a mellékelt képeket. Másrészt a főbűnös nem Ádám, hanem az apja, aki éveken át pakolhatta ki a Nemzeti Bank pénzét. Ezt már a kormány is elismeri, de Orbán »jobbkeze« még mindig szabadlábon grasszál.”

Az MNB 105 milliárd forintból felújított épületének költségvetését a 444 perelte ki, a részletekről múlt héten számoltunk be. A felújítás generálkivitelezője a Somlai Bálint érdekeltségébe tartozó Raw Development volt. Somlai arról ismert, hogy Matolcsy György fiának, Ádámnak a barátja. Az MNB új vezetésének feljelentése nyomán az ügyben büntetőeljárást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda.

„Ha valaki esetleg a Magyar Nemzeti Bank második emeleti, 35,1 négyzetméter alapterületű elnöki vizesblokkjában jár mostanában, jól nézzen szét – írtuk –: millió, sőt, tízmillió forintok veszik körül. Míg eljut a piszoárig vagy a soft close, quick release és bidé funkciókkal ellátott, nettó 1,1 millió forintba kerülő vécéig, addig nettó 9 566 417 forint értékű fekete-fehér kőmozaikon sétálhat végig.”

Hadházy Ákoshoz többek között ilyen fotók jutottak el:

A többi felvételt ide kattinva lehet megnézni.