Garázdaság miatt eljárást indítottak a férfi ellen, aki késsel hadonászott a Tisza rendezvényén

Garázdaság elkövetése miatt eljárást indított a rendőrség az a férfi ellen, aki vasárnap Kesztölcön késsel fenyegetőzve támadt a Tisza Párt szervezőire Radnai Márk fórumán – írja a Telex a rendőrség válasza alapján.

Vasárnap először Magyar Péter számolt be róla, hogy Kesztölcön egy férfi egy 20-30 cm késsel akart rátámadni Radnai Márknak, a Tisza alelnökének fórumán a szervezőkre, miközben szidta a tiszásokat.

Később a Tisza kirakott egy videót, amin az látszik, hogy a rendőrök bilincsben elvisznek egy férfit. A videóban Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt volt rendezvényigazgatója arról beszél, hogy egy férfi egy késsel elindult a rendezvény felé szitkozódva, de „arrébb tudták tessékelni”. A helyi lakost a kiérkező rendőrök megmotozták, majd rendőri intézkedés alá vonták, és hátrabilincselt kézzel ültették be a rendőrautóba.

A lappal hétfőn azt közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság, hogy „az esettel kapcsolatban a Dorogi Rendőrkapitányság garázdaság elkövetése miatt indított szabálysértési eljárást”, de annak részleteiről az eljárás érdekére való tekintettel bővebb információt nem közöltek.