Hittler legyőzte Zielinskit

Charles Hittler marad a franciaországi kisváros, Arcis-sur-Aube polgármestere, miután a helyhatósági választások második fordulójában mindkét ellenfelénél több szavazatot kapott.

Mint az Hittler közösségi oldaláról is kiderül, ő maga 453 szavazattal lett első, míg a második helyet nem is a hozzá hasonlóan jó nevű Antoine Renault-Zielinski szerezte meg – beléje 313-an helyezték a bizalmukat –, hanem Annie Soucat, aki 353 voksot kapott.

A 2785 polgár által lakott Arcis-sur-Aube múlt héten, a választások első köre után vált híressé, amikor is egyre többen kezdtek írni az X-en és más platformokon a „Hitler” és „Zelenszkij” közötti versenyfutásról. A téma a BBC-ig, illetve a 444-ig is eljutott. Charles Hittler többek között arról beszélt a világsajtónak, hogy „ha az emberek a városról és a politikánkról beszélnének, az jó lenne, de csak a nevünk érdekli őket”.