Irán tagadja, hogy tárgyalt volna az Egyesült Államokkal

Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Esmaeil Baghaei kijelentette, hogy Irán nem folytatott semmiféle tárgyalást az Egyesült Államokkal, és elutasította Donald Trump elnök azon állításait, miszerint Washington és Teherán jelentős előrelépést ért el az egyeztetéseken, számolt be az iráni állami hírügynökség, az Islamic Republic News Agency (IRNA).

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy öt napra elhalasztott minden támadást az iráni energetikai infrastruktúra ellen, miután állítása szerint termékeny megbeszéléseket folytatott velük a közel-keleti konfliktus rendezéséről.

„ÖRÖMMEL JELENTEM, HOGY AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS IRÁN AZ ELMÚLT KÉT NAPBAN NAGYON JÓ ÉS TERMÉKENY MEGBESZÉLÉSEKET FOLYTATOTT A KÖZEL-KELETI ELLENSÉGESKEDÉSEK TELJES ÉS VÉGLEGES RENDEZÉSÉRŐL”

– írta. Erről itt írtunk bővebben.

Egy IRNA-riporter kérdésére válaszolva, amely arra vonatkozott, hogy az Egyesült Államok visszalépett-e az Irán kritikus infrastruktúráját érintő fenyegetésektől, Bagháei azt mondta: az elmúlt napokban „baráti országokon” keresztül üzenetek érkeztek, amelyek egy amerikai tárgyalási kérést közvetítettek a háború lezárása érdekében. Irán erre „megfelelően” reagált, összhangban az általa „az ország elvi álláspontjának” nevezett irányelvekkel.

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Bagháei közölte, hogy az iráni válaszok figyelmeztetéseket is tartalmaztak arra az esetre, ha Irán kritikus infrastruktúráját támadás érné. Hozzátette: Irán energetikai infrastruktúrája elleni bármilyen lépést az iráni fegyveres erők „határozott, azonnali és hatékony” válasszal torolnának meg, jelentette az IRNA.

A szóvivő azt is elutasította, hogy az Egyesült Államokkal bármiféle tárgyalás vagy egyeztetés zajlott volna az általa az elmúlt 24 nap „kikényszerített háborújának” nevezett időszakban. Elmondta, hogy Irán álláspontja a Hormuzi-szorossal kapcsolatban, valamint a háború lezárásának feltételei nem változtak. (CNN)