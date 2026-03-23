Jogerősen is hat és fél év börtönt kapott az Agrárminisztérium korábbi helyettes államtitkára

Megváltoztatta az elsőfokú ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla, az Agrárminisztérium korábbi helyettes államtitkárát, Nagy Jánost örökre eltiltották a kormány- és köztisztviselői feladatoktól. Jogerőre emelkedett a hat és fél éves börtönbüntetése, de az elsőfokú ítélethez képest viszont kevesebb pénzbüntetést, csak 1 millió 600 ezer forintot kell fizetnie – írja a Telex. A bíró kimondta, hogy az ítélet ellen már nem lehet fellebbezni. Nagy Jánost hétfőn úgy ítélték el másodfokon, hogy nem jelent meg a bíróságon.

Nagy János korábbi földügyekért felelős helyettes államtitkárt hivatali vesztegetés és közokirat-hamisítás miatt első fokon 2025 januárjában ítélték el, vagyi az ítélet akkor még nem volt jogerős.

A Telex azt írja, B. Szilárd másodrendű vádlottat első fokon két év börtönbüntetésre ítélték hivatali visszaélésért. Gy. Anita harmadrendű vádlottat szintén bűnösnek mondták ki, ő első fokon két év hat hónap börtönt kapott. S. Szabolcs negyedrendű vádlottat is börtönbüntetésre ítélték, ő két évet kapott. A másodfokú bíróság Gy. Anita büntetését enyhítette, két év börtönt kapott öt év próbaidőre felfüggesztve.

Nagy János ellen több büntetőeljárás is folyamatban van, ebben az ügyben azzal vádolták, hogy „hivatali helyzetével visszaélve” segített a vegyes gazdálkodással foglalkozó B. Szilárdnak egy pályázat elnyerésében, ami 830 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás megszerzéséről szólt. A vád szerint Nagy ötszázalékos tulajdonrészt kért az érintett cégben.

A korábbi helyettes államtitkár az ügy korábbi tárgyalásain ragaszkodott ahhoz, hogy koncepciós per folyik ellene. Az ügy egy korábbi tárgyalásán azt mondta, az ellene folyó eljárás illeszkedik a „kormányzati korrupcióellenes látszatintézkedések sorába”, ezzel „jól mutat” az EU felé is.