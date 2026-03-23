Kubatov Gábor fia főosztályvezető a külügyben

Nemcsak a fideszes Németh Szilárd lánya áll a Külgazdasági és Külügyminisztérium alkalmazásában, hanem egy másik Fidesz-alelnök gyereke is – írja a hvg.hu.

Kubatov Gábor Fidesz-alelnök és Fradi-elnök fia, Kubatov Marcell a Külügyminisztériumban a Nemzetközi Szervezetek Főosztályának szakmai vezetője, méghozzá főosztályvezetői besorolással.

A hvg.hu azt írja, Kubatov Marcell – aki a harmincas évei elején járhat – már több éve a Szijjártó Péter vezette KKM-nél dolgozik. Még az előző kormányzati ciklusban, 2022 előtt került Ausztriába, ahol az EBESZ, az ENSZ és más bécsi székhelyű nemzetközi szervezetek mellett működő magyar állandó képviselet III. osztályú, beosztott diplomatájaként dolgozott, követségi titkárként az EBESZ-ügyekért felelt.

A lap emlékeztetett arra is, hogy Kubatov Gábor aggodalma felesleges volt, amikor tíz évvel ezelőtt egy lakossági fórumon arról beszélt:

„Az én okom a fiam jövője. Van két lányom is, de remélem, hogy őket majd elveszi valami fiatalember, és eltartja őket.”

A hvg.hu egyébként úgy tudja, Németh Szilárd lánya nem sokáig marad Kuala Lumpurban, hamarosan elhagyja a malajziai nagykövetséget, legalábbis a lap értesülései szerint egy belső, külügyes pályázaton jelentkezett egy állásra a 6500 kilométerre fekvő ausztrál fővárosba, Canberrába.