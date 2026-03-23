Megdöbbentette Németh Balázs videója? Torgyánnal 35 éve megcsinálták ugyanezt

Kevés kampány tartogat akkora meglepetéseket, mint az idei. Ki hitte volna például, hogy Németh Balázs egykori M1-es műsorvezető, a 2023-as atlétikai vb-t szervező cég vezérigazgatója, fideszes országgyűlési képviselőjelölt egy ilyen videóval áll elő:

A hangszóróból dübörgő dal a Hogyha nékem sok pénzem lesz kezdetű nóta fideszes átirata.

„Magyarország nincs elveszve,

Szavazzatok a Fideszre!

Magyarországról vesz példát a világ,

Hogy hogyan kell védeni népet és hazát.”

A nótát Gömbös Sándor írta a repülés korszakának hajnalán. Ezzel köszöntötték Louis Blériot francia mérnök-pilótát a Rákosmezőn 1909-ben, az első esetnél, amikor repülőgép szállt fel Magyarországról.

A számhoz nem először nyúltak hozzá politikai célzattal.

A napokban írtunk Torgyán Józsefről, aki buzizásban és pedofilozásban messze megelőzte a korát, de most kiderült, hogy nem csak ebben. Az akkor még csak frakcióvezető Torgyán 1991-ben Apátfalvára látogatott, ahol földfoglaláson vett részt. Ezek a földfoglalások a kárpótlási folyamatok lassúságára adott válaszok voltak. Az mindenképpen szokatlan volt, hogy egy ilyenen akcióban a kormánykoalícióban lévő kisgazdák egyik vezetője is részt vett. „Ha valaki megakadályozza a földkiadást, rakja a karó alá a kezét!” – mondta, majd egy hatalmasat vert a karóra.

Molnár Róbert, Torgyán egykori hűséges embere is megemlékezett erről a napról a könyvében. 2002-től Kübekháza polgármestere volt, 2024-ben már nem indult. A Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhelyen lett a kabinetiroda stratégiai tanácsadója.

Nos, Molnár írja a könyvében, hogy ebéd közben hallotta először a Hogyha nékem sok pénzem lesz kezdetű nóta kisgazda átiratát:

„Majd ha nékem sok pénzem lesz

Felmegyek én Budapestre.

Felkeresem Torgyán Jóskát,

Odafenn a Parlamentbe!

Megköszönöm néki, a sok biztatást,

Hogy a ruszki végre elhordta magát.

Nem háborgat többé minket,

Nem eszi a kenyerünket!”

Hogy mennyire volt igaz az, hogy Torgyán miatt hordták el magukat a ruszkik az országból? Pont annyira, amennyire Magyarországról vesz példát a világ.