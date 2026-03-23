Megdöbbentette Németh Balázs videója? Torgyánnal 35 éve megcsinálták ugyanezt

Kevés kampány tartogat akkora meglepetéseket, mint az idei. Ki hitte volna például, hogy Németh Balázs egykori M1-es műsorvezető, a 2023-as atlétikai vb-t szervező cég vezérigazgatója, fideszes országgyűlési képviselőjelölt egy ilyen videóval áll elő:
A hangszóróból dübörgő dal a Hogyha nékem sok pénzem lesz kezdetű nóta fideszes átirata.
„Magyarország nincs elveszve,
Szavazzatok a Fideszre!
Magyarországról vesz példát a világ,
Hogy hogyan kell védeni népet és hazát.”
A nótát Gömbös Sándor írta a repülés korszakának hajnalán. Ezzel köszöntötték Louis Blériot francia mérnök-pilótát a Rákosmezőn 1909-ben, az első esetnél, amikor repülőgép szállt fel Magyarországról.
A számhoz nem először nyúltak hozzá politikai célzattal.
A napokban írtunk Torgyán Józsefről, aki buzizásban és pedofilozásban messze megelőzte a korát, de most kiderült, hogy nem csak ebben. Az akkor még csak frakcióvezető Torgyán 1991-ben Apátfalvára látogatott, ahol földfoglaláson vett részt. Ezek a földfoglalások a kárpótlási folyamatok lassúságára adott válaszok voltak. Az mindenképpen szokatlan volt, hogy egy ilyenen akcióban a kormánykoalícióban lévő kisgazdák egyik vezetője is részt vett. „Ha valaki megakadályozza a földkiadást, rakja a karó alá a kezét!” – mondta, majd egy hatalmasat vert a karóra.
Molnár Róbert, Torgyán egykori hűséges embere is megemlékezett erről a napról a könyvében. 2002-től Kübekháza polgármestere volt, 2024-ben már nem indult. A Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhelyen lett a kabinetiroda stratégiai tanácsadója.
Nos, Molnár írja a könyvében, hogy ebéd közben hallotta először a Hogyha nékem sok pénzem lesz kezdetű nóta kisgazda átiratát:
„Majd ha nékem sok pénzem lesz
Felmegyek én Budapestre.
Felkeresem Torgyán Jóskát,
Odafenn a Parlamentbe!
Megköszönöm néki, a sok biztatást,
Hogy a ruszki végre elhordta magát.
Nem háborgat többé minket,
Nem eszi a kenyerünket!”
Hogy mennyire volt igaz az, hogy Torgyán miatt hordták el magukat a ruszkik az országból? Pont annyira, amennyire Magyarországról vesz példát a világ.
Harminc évvel ezelőtt hangzott el Torgyán József féregirtó beszéde a Kossuth téren. A fideszes Szájer József akkori szavai szerint Torgyán meggyalázta az ünnepet. Az addig a választási győzelemre esélyes kisgazdák már nem tértek magukhoz, és a Fidesz úgy szalámizta le őket, ahogy elődeiket a kommunisták .
A miniszter ellen táblákkal tiltakoztak páran, amiből komolyabb szóváltás is kialakult.