Meghalt Farkasházy Mimi, a Hócipő főszerkesztője

Hosszú betegség után, 79 éves korában elhunyt a Hócipő főszerkesztője, Benedek Noémi, aki 25 éven keresztül dolgozott a szatirikus kéthetilap munkatársaként. Haláláról férje, Farkasházy Tivadar humorista számolt be Facebook-oldalán.

„Noémi, vagy ahogy mindenki hívta, Mimi” apja hivatását folytatva hangszerkészítő mester lett, fiai születése után viszont úgy döntött, hogy további életét a családnak szenteli – írta Farkasházy. A Hócipő alapítója azt írta:

„Négy éve szörnyű kór támadta meg, csupán minden százezredik magyarnak van hozzá szerencséje, másnap eldőlt, hogy a füredi Tagore sétány közelében él tovább, mert három évtizedig itt érezte magát mindig a legjobban, ahol oly sokan szerették. E sorok írója élete legszebb négy esztendőjét neki köszönheti, mert minden nap, minden éjszaka vele lehetett, s ha olykor pár órára el is ment, tudta, hogy Mimi várja szőkén. Az ő arca kalauzolta végig az úton. Tudata végig teljesen tiszta maradt, még akkor is, amikor már csak egy ágy és egy fotel jelentette számára a világot. Mennyei ajándék volt minden vele töltött perc, óra, még akkor is, ha az embere állandóan azt látta, hogy az angyala már bontogatja a szárnyait. Vasárnap még megvárta a két fiát, s húsz percre rá végleg elrepült kedvenc színébe, a nagy türkizkékségbe.”

Farkasházy az RTL portréfilmjét is mellékelte posztjához, amiben felesége utoljára szerepelt a kamerák előtt, ő maga pedig az otthonápolás mindennapjairól beszélt.