Néhány nap alatt kilőtt a nemzetiségi névjegyzékben szereplő roma választópolgárok száma

„Tavaly június 23-ától bő fél évig csak a természetes fogyás volt kiolvasható a roma nemzetiségi listára feliratkozottak lassú csökkenéséből, az értesítők idén februári kézhezvételét követően pedig néhány százan le is iratkoztak. Március 6-án indult el a görbe felfelé, 18-ától pedig egyenesen kilőtt, ma 41057-nél tart” – írja a Political Capital, amely 9 hónapja napi szinte monitorozza a nemzetiségi névjegyzékek mozgásait.

Ezek alapján szerintük április 12-én szinte biztosan kedvezményes mandátumot szerez a roma nemzetiségi lista.

A Political Capital szerint a megugrás azzal magyarázható, hogy szervezetten történt néhány nap alatt a bővülés. Múlt szerdán Kömlőn például még csak 36-an szerepeltek a névjegyzékben (eggyel többen, mint tavaly júniusban), mára viszont már 320-an vannak. Gyors, 150-et megközelítő növekedést produkált Tiszadada és Hajdúböszörmény is.

Fotó: Political Capital

Azt írják:

„Mindez jelzi, hogy a korábbi választásokkal ellentétben az Országos Roma Önkormányzat és a Fidesz ambicionálja a roma nemzetiségi mandátum megszerzését. A listavezető Aba-Horváth István számos nyilatkozatában világossá tette, hogy a Fidesz hatalmon maradását tartaná kívánatosnak.”

Aba-Horváth István Fotó: Aba-Horváth István/Facebook

A Political Capital azt írja, a német nemzetiségi listára regisztráltak száma azonban lassuló ütemben csökken, jelenleg 25 443-en szerepelnek rajta. Mivel a magasnak ígérkező részvétel miatt a kedvezményes kvóta várhatóan 25 ezer körül fog alakulni, ezért a lap szerint majdnem biztosra vehetjük, hogy német nemzetiségi mandátumot idén nem, roma nemzetiségi mandátumot viszont ki fognak osztani április 12-én, a pártoknak így 92 listás mandátum jut majd.